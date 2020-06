Zwarte Nascar-coureur Wallace vindt strop in pitbox op racecircuit

Nascar-coureur Darrell 'Bubba' Wallace heeft zondagmiddag in zijn pitbox op het racecircuit van Talladega in de Amerikaanse staat Alabama een strop aangetroffen. Wallace is de enige zwarte coureur in de raceklasse en sprak zich de afgelopen weken geregeld uit tegen racisme en ongelijkheid. Nascar onderzoekt het incident en stelt er alles aan te zullen doen om de verantwoordelijke te „identificeren en uit de sport te verwijderen”.

„Deze verachtelijke daad van racisme en haat maakt me ongelooflijk verdrietig”, schrijft Wallace op zijn Instagrampagina. „Het dient als een pijnlijke herinnering aan hoeveel verder we als samenleving nog moeten gaan en hoe vasthoudend we moeten zijn in de strijd tegen racisme. Ik zal trots blijven staan voor waar ik in geloof.”

Sinds de zwarte Amerikaan George Floyd eind mei omkwam door politiegeweld in Minneapolis, spreekt Wallace zich geregeld op Instagram uit tegen racisme. Ook liet hij de hashtag 'Black Lives Matter' op zijn auto zetten en droeg de 26-jarige Amerikaan op het circuit een t-shirt met de tekst 'I can't breathe', de laatste woorden van Floyd.

Anderhalve week geleden verbood Nascar het gebruik van de Confederatievlag tijdens races, na een oproep daartoe door Wallace. De vlag, die de zuidelijke staten tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) vertegenwoordigde, is voor velen een symbool van slavernij. De vlag was vaak te zien bij races in de klasse, die vooral populair is in het zuiden van de Verenigde Staten.