Beursnieuweling Prosus heeft weinig zorgen

Dat het Zuid-Afrikaanse Prosus juist koos voor de relatief bescheiden Amsterdamse beurs was vorig jaar voor velen een verrassing. Voor beursuitbater Euronext was het een welkom pr-moment. „Je valt hier sneller op”, zei de kersverse beursdirecteur Simone Huis in ’t Veld destijds over de keuze van Prosus.

En hoe. De afgesplitste investeringsmaatschappij van het in Kaapstad gezetelde media- en techconglomeraat Naspers was medio september in één klap het op twee na grootste fonds van het land, na Shell en Unilever. Maar waar die twee bedrijven direct een belletje doen rinkelen bij iedere belegger, was nieuwbakken zwaargewicht Prosus – vandaag goed voor een beurswaarde van zo’n 130 miljard euro – voor de meesten nog een grote onbekende.

Dat is negen maanden later wel anders. Als een van de jongste beursbedrijven die ons land rijk is, stond Prosus plots vol in de schijnwerpers door een verhitte biedingenstrijd met Takeaway-oprichter Jitse Groen om het Britse Just Eat, dat begin 2020 uiteindelijk fuseerde met Takeaway.

Achteraf gezien geen goede beurt voor Prosus, zegt oud-analist Masha Kahn, die het bedrijf sinds 2007 volgde voor Merrill Lynch en later voor HSBC. „Er was geen synergie met Just Eat, het management had geen expertise en de berichtgeving over het bod was verwarrend”, zegt Kahn, die het bod van Prosus terugblikkend een „fiasco” noemt.

Prosus is internationaal vooral bekend vanwege het belang in het Chinese Tencent. Het bedrijf kent een investeringsportefeuille van zo’n zeventig belangen, maar de internetreus steekt er met kop en schouders bovenuit. Prosus nam in 2001 voor 32 miljoen dollar een aandeel van 45 procent in de toen nog onbekende start-up Tencent. Met recht een gouden zet: het belang van nu 31 procent was bij Prosus’ beursintroductie in september goed voor een waarde van zo’n 130 miljard dollar, begin deze maand stond de teller zelfs op een duizelingwekkende 228,9 miljard dollar.

Alle mooie verhalen van de Nederlandse topman Bob van Dijk over portfolio’s en groeimarkten ten spijt: de portefeuille van Prosus leunt een kleine twintig jaar later nog altijd voor 91,6 procent op dit belang in Tencent. Een trotse Van Dijk noemde het eerder „de beste investering die ooit in een internetbedrijf gemaakt is, door wie dan ook” en over die woorden is eigenlijk niemand gevallen. „We mogen blij zijn dat zo’n bedrijf voor Nederland heeft gekozen”, zegt beursanalist Corné van Zeijl van Actiam. „Al weten zij ook dat in weinig landen het fiscale klimaat zo vriendelijk is als hier. En de bestuursregels zo soepel.”

Rest de vraag of er nog meer in het vat zit bij Prosus, dat ook fikse belangen heeft in de Duitse en Indiase Thuisbezorgd-equivalenten Delivery Hero (22 procent) en Swiggy (39 procent), alsmede in Mail.ru, eigenaar van het ‘Russische Facebook’ VKontakte (28 procent). „Niet alles zal in goud veranderen”, zegt analist Martine Hafkamp van Fintessa. „Maar Prosus heeft een diverse portefeuille. Met een netto kaspositie van 4 miljard en 2,5 miljard dollar krediet op de plank hebben ze ook voldoende buffers om de coronacrisis door te komen.”

Ook Van Zeijl maakt zich weinig zorgen. „Beleggers zijn op zoek naar corona-ongevoelige bedrijven. Alle fondsen die drijven op online, presteren goed. Zie ook Adyen, Just Eat Takeaway en ASML.” En wat te denken van Tencent, dat met een beurskoers van 465 Hongkongse dollar (53,50 euro) dicht bij z’n hoogste waardering ooit zit. Van Zeijl: „Zolang Tencent het doet zoals nu, hoef je je over Prosus geen zorgen te maken.”

Vrijdag presenteert Prosus de jaarcijfers.

