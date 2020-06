Batman-regisseur Joel Schumacher overleden (80)

De Amerikaanse filmregisseur Joel Schumacher, bekend van onder meer twee Batman-films, Phantom of the Opera en St. Elmo’s Fire, is maandag op 80-jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed. Dat heeft Schumachers publicist bekendgemaakt, meldt The Guardian. De regisseur maakte tientallen films en werd voor meerdere grote filmprijzen genomineerd.

Schumacher werkte in eerste instantie in de mode-industrie. Hij begon zijn carrière in de filmwereld als kostuumontwerper voor Woody Allen. Zijn regiedebuut maakte hij in 1981. Vier jaar daarop volgde zijn eerste grote hit, St Elmo’s Fire. Daarop kwam in 1987 het bekende The Lost Boys. Een van zijn meest geprezen films was Falling Down in 1993, met Michael Douglas. Het leverde Schumacher een nominatie op voor een Palm d’Or bij het filmfestival van Cannes.

Batman

De eerste Batman-film van Schumacher was Batman Forever uit 1995, met in de hoofdrol Val Kilmer. Het leverde ruim 300 miljoen dollar op. Daarop volgde Batman & Robin, met George Clooney in de titelrol en Arnold Schwarzenegger als de schurk. Die film werd minder goed ontvangen. Schumacher kreeg ook grote bekendheid vanwege zijn verfilming van de musical The Phantom of the Opera (2004).

De laatste film die Schumacher regisseerde was de misdaadthriller Trespass met Nicole Kidman, in 2011. In 2013 maakte hij voor David Fincher nog twee afleveringen van het eerste seizoen van de Netflixserie House of Cards. Schumacher overleed in zijn geboortestad New York aan de gevolgen van kanker.