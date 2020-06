Apple weekt zich los van Intel-chips

Apple breekt met een van zijn belangrijkste toeleveranciers: chipmaker Intel. De Amerikaanse technologiereus gaat de zelfontworpen chips van zijn iPhones en iPads ook gebruiken voor gewone computers, zoals MacBooks en iMacs. De breuk met Intel geeft Apple nog meer controle over de hardware en maakt het bedrijf minder afhankelijk van het tegenvallende upgradetempo van Intel.

Apple (jaaromzet 230 miljard euro) kondigde het naderende afscheid van Intel maandagavond aan op zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC. Apple topman Tim Cook noemde het een „historische dag”. Niet alleen omdat hij de conferentie via video moest openen, zonder klapgraag publiek. Maar ook omdat Apple met de ontwikkeling van eigen chips voor mobiele apparaten als telefoons en tablets de markt is gaan domineren. De prestaties van de gewone computers werken alleen met Intels methodiek en die bleef de laatste jaren achter.

Op de mobiele markt ontwerpt Apple sinds de eerste iPhone zijn eigen chips. Die werken met ARM-technologie, een ander systeem dan de Intel-chips waarop computersoftware normaliter draait.

De overgang van processoren van Intel naar die van ARM is complex, zo merkt ook Microsoft. Dat bedrijf probeert zijn besturingssysteem Windows, al enkele jaren los te weken van Intel-chips. Dat gaat nog moeizaam.

Zoveel mogelijk controle

Apple denkt dat de overstap twee jaar in beslag zal nemen. De eerste computers die draaien op Apples eigen chips zullen volgens Tim Cook aan het einde van dit jaar beschikbaar zijn. Het bedrijf heeft zijn eigen software al aangepast en toonde voorbeelden van veelgebruikte programma’s van Microsoft en Adobe die op de nieuwe Apple-chip draaien.

Apple wil zo veel mogelijk controle hebben over de onderscheidende onderdelen van zijn apparatuur. Ontwikkeling in eigen huis is daarbij het hoogste doel, ook voor chips. Het maakt het bedrijf minder afhankelijk van problemen met toeleveranciers.

In 2017 vocht het bedrijf een langdurige ruzie met Qualcomm uit over het gebruik van modemchips – nodig om de telefoon te verbinden met het mobiele netwerk. Uiteindelijk werd vrede gesloten, maar twee jaar later kocht Apple alsnog de modemdivisie van Intel om zo snel mogelijk een zelfontworpen variant te gaan bouwen.

De verregaande integratie van hardware en software heeft ook nadelen; Apple heeft de neiging zijn eigen diensten, zoals tv-abonnementen en muziekdiensten voor te trekken. De EU kondigde vorige week aan een onderzoek te starten voeren naar mogelijk machtsmisbruik in de App Store. Dat onderzoek kwam er na aandringen van muziekdienst Spotify, maar sindsdien klagen meer ontwikkelaars over de ondoorzichtige regels van de App Store, die meestal in het voordeel van Apple zelf uit lijken te vallen.

