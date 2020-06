Aantal tekenbeten met 30 procent toegenomen in 10 jaar

Het aantal geregistreerde tekenbeten is in tien jaar tijd met ongeveer 30 procent gestegen naar 1,5 miljoen. Dat blijkt maandag uit landelijk onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2007 en 1996 werden respectievelijk 1,1 miljoen en 600.000 tekenbeten geregistreerd.

Ook het aantal mensen dat door een teek is gebeten is gestegen. Zo’n 15 procent van de Nederlanders is in de afgelopen vijf jaar door een teek gebeten, terwijl dit in 1996 nog maar 6 procent was. In juni en juli piekt het aantal tekenbeetmeldingen op Tekenradar.nl, een website van het RIVM en de Wageningen University. Daarom is het volgens het RIVM in die maanden „extra belangrijk” om te controleren of je gebeten bent.

Door het warmer wordende klimaat lijken teken steeds beter te gedijen in Nederland. In de maanden juni en juli komt elk jaar ongeveer de helft van alle meldingen binnen. Volgens het RIVM komt dat doordat „teken dan zeer actief zijn en dat er veel mensen in de natuur recreëren”. De afgelopen weken blijft het aantal meldingen echter achter in vergelijking met vorige maanden. Of dat komt door de droogte of doordat mensen anders recreëren vanwege corona, is niet duidelijk.

Lees ook dit interview met infectioloog Joppe Hovius: Teek brengt veel meer over dan alleen lyme

Nieuwe app

Een nieuwe app van Nature Today moet helpen om tekenbeten te voorkomen. De app laat de verwachte activiteit van teken in de omgeving van de gebruiker zien. Teken komen vooral in bossen en op heidevelden voor, maar ook in parken, speeltuinen en tuinen. Meestal is een tekenbeet onschuldig en is de enige klacht een rode ring of vlek op de huid. Maar het kan ook de ziekte van Lyme veroorzaken.

Elk jaar krijgen ongeveer 27.000 mensen de ziekte van Lyme. In twintig jaar tijd is ook het aantal mensen dat de ziekte van Lyme krijgt verviervoudigd. Elk jaar ontstaan bij ongeveer 1.500 mensen meteen ernstigere klachten, zoals zenuwklachten, gewrichtsklachten of hartklachten. De meeste mensen met de ziekte van Lyme knappen na een behandeling met antibiotica op.