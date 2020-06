Waarom doodde Thijs H. drie hondenuitlaters?

Op klaarlichte dag je hond uitlaten en nooit meer thuiskomen. Het overkwam drie volstrekt willekeurige slachtoffers op zaterdag 4 en dinsdag 7 mei vorig jaar.

De komende weken, tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Thijs H., zullen de fatale gebeurtenissen op die twee dagen – in de Scheveningse Bosjes in Den Haag en op de Brunssumerheide in Heerlen – uitgebreid aan de orde komen. Het zal gaan over de 56-jarige Haagse van Japanse afkomst die een wandeling maakte met haar twee honden en nooit meer thuiskwam. En over twee Heerlenaren, een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man, die drie dagen later nietsvermoedend hun hond uitlieten in het natuurgebied vlakbij hun huis. Alle drie hadden ze de pech H. tegen te komen. Op het eerste oog geen jongeman om angstvallig voor op de loop te gaan.

Wat er precies gebeurde, en wanneer, zal tijdens de vijf geplande zittingsdagen in de rechtbank in Maastricht – maandag is de eerste – echter niet het belangrijkste onderwerp zijn. De meeste aandacht gaat ongetwijfeld uit naar wat zich in het hoofd van H. afspeelde. Dat hij de dood van drie mensen op zijn geweten heeft, staat buiten kijf. Hij heeft bekend. Centrale vraag is waarom hij deze mensen aanviel. Was H. de baas over zijn eigen handelen?

Lees ook: OM twijfelt aan ontoerekeningsvatbaarheid Thijs H.

Het Pieter Baan Centrum onderzocht hem en oordeelde dat de verdachte begin mei 2019 ontoerekeningsvatbaar was. H.’s advocaat Serge Weening sprak eerder van een langdurige psychose, wat ook zijn aanvankelijk weinig meewerkende houding na zijn aanhouding zou verklaren. Weening doet aan de vooravond van de inhoudelijke behandeling van de zaak geen mededelingen.

Drugsgebruik

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twijfels over de ontoerekeningsvatbaarheid van de verdachte. „H. gebruikte ook drugs”, zei de officier van justitie tijdens een pro forma-zitting. „En uit op zijn computer gevonden informatie blijkt dat hij keek op sites waarin werd uitgelegd hoe je je kan gedragen als psychopaat. Hij gebruikte bovendien zoektermen als why do good people become evil.”

Het OM wees op tegenstrijdige verklaringen van H. over het begin van zijn psychose. Waarom zei H. eerder sinds vorig voorjaar aan een psychose te lijden, terwijl hij later vertelde daar al sinds de zomer van 2018 last van te hebben? Hoe kon hij zijn waanvoorstellingen, stemmen in zijn hoofd, boodschappen in codetaal inclusief bijbehorende angsten, voor vrijwel iedereen verborgen houden?

De officier merkte ook op dat de ouders van H. (zijn moeder is advocaat) „niet echt meewerken” aan het onderzoek. De bebloede kleding van H. en een rugzak, waarin hij zijn mes stopte, werden gewassen. Dat zou kunnen worden gezien als wegmaken van bewijs, maar het OM beschouwt de ouders op dit moment niet als verdachten. De moeder, vader en zus van H. zullen niet getuigen. Zij beroepen zich als directe familie op hun verschoningsrecht.

Geen wraakgevoelens

Phil Boonen, advocaat van de nabestaanden van de Heerlense slachtoffers, zegt dat zijn cliënten vooral benieuwd zijn naar de toerekeningsvatbaarheid van H. „Ze willen weten hoe het heeft kunnen gebeuren. Wraakgevoelens spelen geen rol, daar krijgen ze hun geliefden niet mee terug.” De nabestaanden van de Heerlense slachtoffers van H. willen van hem 120.000 euro schadevergoeding.

De in Den Haag op kamers wonende student H. verbleef na zijn daden eerst bij zijn ouders in Brunssum en daarna in de ggz-instelling Mondriaan in Maastricht, waar hij al eerder had gezeten. Die sloeg pas alarm bij de politie, nadat H. op 8 mei voor de tweede keer in korte tijd ontsnapte uit de inrichting. Die avond werd hij aangehouden in Margraten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd oordeelde eerder dit jaar dat Mondriaan justitie eerder had kunnen inschakelen. Het onderzoek was ook kritisch over hoe goed was doorgevraagd door de behandelaars van die instelling.

Afhankelijk van wat de komende weken op tafel komt, volgt op de strafzaak mogelijk een civiele procedure, waarbij de nabestaanden van de slachtoffers Mondriaan aansprakelijk stellen. Boonen: „Een bevestiging [een erkenning van gemaakte fouten, red.] en het tonen van lerend vermogen voldoen. Het gaat mijn cliënten niet om een geldbedrag. Maar als het niet nog eens kan gebeuren, heeft de dood van hun naasten voor hun gevoel toch enig nut gehad.”

Liever dan te procederen, willen de nabestaanden een gesprek. „Dat vergt wel openheid”, zegt Boonen. „Van het rapport van de inspectie hebben we tot nu toe maar een deel mogen zien. Van het rapport van Mondriaan helemaal niets.”

Boonen is wel vol lof over de medewerking die de nabestaanden kregen van politie en justitie: „Dat begon met de opstelling van agenten en familierechercheurs. Daarna is het OM heel coulant geweest met inzage in stukken en het toelichten van stappen. Ook de rechtbank heeft belangrijke praktische zaken goed geregeld. Ik doe redelijk veel slachtofferzaken, ik maak het geregeld heel anders mee.”