Twintig arrestaties bij ernstige rellen Stuttgart

De politie in de Duitse stad Stuttgart heeft in de nacht van zaterdag op zondag zeker twintig arrestaties verricht na ernstige rellen in het centrum van de stad. Meerdere agenten zijn bij de rellen gewond geraakt. Het is niet bekend hoeveel. Volgens een woordvoerder van de politie was de „situatie volledig uit de hand gelopen”. Dat melden Duitse media.

Rond middernacht verzamelden honderden mensen zich in het centrum. Op filmpjes is te zien hoe agenten en politiewagens door kleinere groepjes werden bekogeld met stenen. Ook werden etalages van winkels vernield en geplunderd. Zeker tweehonderd agenten van politiekorpsen uit de buurt kwamen naar Stuttgart om de politie te ondersteunen. Rond 03.00 uur was de situatie weer onder controle.

Het is nog niet bekend wat de rellen heeft veroorzaakt. Volgens Duitse media zou de aanleiding een drugscontrole in de stad zijn geweest. De politie doet nog onderzoek en komt later op de dag met meer informatie naar buiten. Burgemeester Fritz Kuhn laat op Twitter weten „geschokt” te zijn door het „uitbreken van geweld, de aanval op de politie en de vernietiging van de stad”.