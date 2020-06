Trumps rally loopt uit op deceptie

De eerste verkiezingsbijeenkomst van Donald Trump in drie maanden is zaterdagavond uitgelopen op een teleurstelling voor de Amerikaanse president. Aan het begin van de week had hij getwitterd dat „bijna een miljoen mensen” een kaartje hadden aangevraagd. Het BOK-evenementencentrum in het centrum van Tulsa, Oklahoma - capaciteit 19.000 mensen - was zaterdag niet eens helemaal gevuld. Het campagneteam, dat vooraf had gezegd op zo’n 60.000 bezoekers binnen en buiten te rekenen, weet de geringe opkomst in een verklaring aan „radicale demonstranten die, samen met een onophoudelijk offensief van de media, hebben geprobeerd de aanhang van de president schrik aan te jagen”.

NRC In Beeld De mooiste fotografie en de beste tips, geselecteerd door de fotoredactie Inschrijven