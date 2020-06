Spijkers en glasscherven jagen Romeinen weg van hun enige stukje gratis strand

Spijkers verborgen onder het zand, vastgezet in stukken steen zodat ze recht omhoog staan: volgens de burgemeester van Rome is dit de reactie van maffiose criminelen in de Romeinse badplaats Ostia op pogingen om illegale activiteiten daar uit te roeien.

Het is uitstekend strandweer en de Romeinen reden in lange files naar zee, maar het kleine stukje vrije strand aan de zuidkant van Ostia tussen alle etablissementen waar je moet betalen, was afgelopen weekeinde dicht. Daartoe is besloten nadat de spijkers vrijdag waren ontdekt. „Ze zijn verticaal geplaatst, op tien centimeter afstand, tussen de paaltjes” die aangeven hoe ver mensen uit elkaar moeten zitten, schreef burgemeester Raggi op Facebook. Volgens haar was het kennelijk de bedoeling om te suggereren dat het vrije strand niet veilig is.

Daar werden ook glasscherven en ander afval ontdekt. Raggi bezwoer dat het strand vorige week tot op twintig centimeter diep is schoongemaakt. „Het is duidelijk dat we degenen dwars zitten die het herstel van de legaliteit niet op prijs stellen.” Zij sprak van een criminele daad die de gezondheid van alle badgasten in gevaar heeft gebracht. Justitie stelt een onderzoek in.

Al een paar jaar zijn er sterke aanwijzingen dat maffiose bendes grote macht hebben in Ostia. Zij verdienen bijvoorbeeld aan illegale verkooppunten op de boulevard en de verhuur zonder vergunning van parasols en ligbedden , maar zijn ook betrokken bij drugshandel. Drie jaar geleden is het bestuur van de deelgemeenteraad onder curatele gesteld nadat er aanwijzingen waren dat criminelen hadden geïnfiltreerd in de politiek.