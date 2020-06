Sigrid Kaag stelt zich beschikbaar voor lijsttrekkerschap D66

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) wil lijsttrekker van D66 worden. Dat maakt Kaag zondag bekend. De 58-jarige minister had eerder deze maand al aangegeven serieus na te denken over het kandidaatschap.

Lees ook: Nieuwe leiders, nieuwe ideeën – en oude fluisteraars op de achtergrond

„Voor mij is politiek durven. Overtuigen,” zegt Kaag over haar kandidatuur. „Niet schuilen achter draagvlak, maar het zelf creëren. Niet schreeuwen, maar luisteren. Niet volgen, maar leiden. Over de hele wereld heb ik dat gedaan, in crisistijd en oorlogstijd.”

Officieel sluit de procedure voor het lijsttrekkerschap van de partij op 2 september.

Buitenland

In oktober 2017 werd Kaag minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in kabinet Rutte-III. Op dat moment was ze nieuw in de Nederlandse politiek, na het grootste deel van haar carrière in het buitenland te hebben doorgebracht voor de Verenigde Naties. Eerder deze maand maakte ze bekend dat ze niet de nieuwe directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) wilde worden.

Met het verkiezingsjaar in het vooruitzicht, wordt nu bij veel partijen besloten wie als lijsttrekker zal optreden. Zo werd afgelopen week bekend dat Hugo de Jonge voor het CDA een gooi naar het lijsttrekkerschap doet.

Correctie: In een vorige versie van dit stuk stond dat Rob Jetten zijn steun uitsprak voor Sigrid Kaag. Dat klopte niet en is verwijderd.