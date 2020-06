‘Huawei in 5G-netwerk is geen rem op inlichtingen ’

De VS zetten geen rem op samenwerking met inlichtingendiensten als Nederlandse 5G-netwerken apparatuur van het Chinese Huawei bevatten. Dat zegt Pete Hoekstra, Amerikaanse ambassadeur in Nederland in een interview met NRC.

Dit wijkt af van het Amerikaanse voornemen om niet langer gevoelige informatie te versturen naar landen die gebruik maken van Huawei. Deze leverancier is door de VS in de ban gedaan, onder meer wegens angst voor spionage. Een wetsvoorstel van de Republikeinen wil de informatiestroom afknijpen als landen Huawei toelaten in 5G, de nieuwe mobiele netwerken die naast telefoons vooral apparaten met elkaar verbinden.

Lees ook: Hoe Trump faalde in de strijd tegen Huawei

De VS gebruiken deze informatiestop om het Verenigd Koninkrijk onder druk te zetten. Dat land wil Huawei ten dele toestaan. „Alsof je de KGB je telefoonnetwerk aan laat leggen tijdens de Koude Oorlog”, zei de Republikeinse senator Tom Cotton in een toelichting aan Britse politici.

De toon in Nederland is gematigder. Ambassadeur Hoekstra: „Als Nederland besluit 5G-netwerken met Huawei te bouwen, dan bedenken we hoe we dat soort informatie alsnog zullen delen. Maar ik verwacht niet dat we zeggen: we gaan niet met jullie delen. Dan moeten we andere manieren zoeken. Daar komen we wel uit.”

Hoekstra vindt dat de informatieuitwisseling tussen de VS en internetknooppunt Nederland intact moet blijven, voor inlichtingendiensten, gezamenlijke opsporing van cybercriminelen en toezicht op het dark web. „We werken veel samen op veiligheidsgebied en bij de bestrijding van drugshandel of kinderpornografie. We gaan dat niet weggooien.”

Lees ook: Nederland kiest harde lijn tegen China en Huawei

Huawei blijft een heet hangijzer. Aan de vooravond van de 5G-veiling, die op 29 juni begint, is niet precies duidelijk in welke onderdelen van het telecomnetwerk Chinese apparatuur mag (blijven) zitten.

Een algemene maatregel van bestuur stelt dat providers spullen moeten kunnen verwijderen van ‘een leverancier die onder invloed staat van een kwaadwillende partij’. Die omschrijving past China en Huawei.

Lees ook: Trump gebruikt ASML's techniek als wisselgeld in China

Er speelt nog een andere kwestie tussen de VS en Nederland: de exportvergunning van chipmachinefabrikant ASML. Die probeert zijn meest geavanceerde lithografiesystemen naar China te verkopen, maar de VS willen niet dat China een volwaardige chipindustrie ontwikkelt.

De exportvergunning – te verlenen door Nederland – is al een jaar ‘in beraad’ omdat de lithografiemachines wellicht voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Wat doen de VS als Nederland besluit ASML alsnog die vergunning te verlenen? Hoekstra: „Totdat er een beslissing is en uitgelegd wordt waarom, kan ik niet zeggen wat ons antwoord zal zijn.”

Uitstel van die beslissing, tot na de Amerikaanse verkiezingen, zal volgens de ambassadeur weinig verschil maken. „Zowel Democraten als Republikeinen steunen het China-beleid. Dat zal niet ingrijpend veranderen. Ook niet met een andere president.”

Interview Pete Hoekstra pag. E2-3

NRC Future Affairs Techredacteur Wouter van Noort over hoe technologie onze samenleving razendsnel verandert Inschrijven