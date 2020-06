Gitaar van rocklegende Kurt Cobain geveild voor recordbedrag van 6 miljoen dollar

Voor een schamele 6 miljoen dollar (5,37 miljoen euro) mag de Amerikaan Peter Freedman, oprichter van het microfoonmerk Rode Microphones, zich de nieuwe eigenaar van een Martin D-18E gitaar uit 1959 noemen. Het instrument, ooit bezit van Nirvana-zanger en rocklegende Kurt Cobain, werd zaterdag voor het recordbedrag geveild door veilinghuis Julien’s Auctions in Beverly Hills, Californië.

De gitaar werd speciaal versteld voor de linkshandige zanger en is bekend geworden door een ‘Unplugged’ concert van muziekzender MTV in 1993. In deze serie, oorspronkelijk uitgezonden tussen 1989 en 2002, traden bekende zangers, zangeressen of bands in akoestische setting op, met minimaal gebruik van elektrische instrumenten en versterkers. Op de gitaar speelde Cobain onder meer de hit ‘Come as You Are’ in akoestische vorm. Het Unplugged-concert werd een half jaar voor de zelfmoord van de 27-jarige zanger opgenomen en kwam zeven maanden na zijn dood op cd uit.

In totaal werd er zeven keer geboden op het instrument, inclusief het winnende bedrag van 6.010.000 miljoen dollar. Voor deze som krijgt winnaar Freedman de gitaar en de originele gitaarkoffer, met daarin een aantal snaren, drie plectrums en een suède opbergtasje. Op een foto van het veilinghuis poseert Freedman met het instrument, met op de achtergrond een door de band gesigneerde poster van het tweede Nirvana-album Nevermind. Met deze plaat uit 1991 vergaarde de band wereldwijd bekendheid. Veilinghuis Julien’s Auction wist de poster eerder op de dag te veilen voor ruim 56.000 dollar.

Met een bod van 6 miljoen dollar heeft Freedman bovendien het record voor hoogste bedrag waarvoor een gitaar ooit geveild werd verbroken. Het vorige record stond op naam van de zwarte Fender Stratocaster van Pink Floyd-voorman David Gilmour uit 1969. In juni vorig jaar verkocht Veilinghuis Christie’s deze ‘Black Strat’ voor bijna 4 miljoen dollar.