Eerste verkiezingsbijeenkomst Trump loopt uit op teleurstelling

De eerste verkiezingsbijeenkomst van Donald Trump in drie maanden is zaterdagavond uitgelopen op een teleurstelling voor de Amerikaanse president. Aan het begin van de week had hij getwitterd dat ,,bijna een miljoen mensen” een kaartje hadden aangevraagd. Het BOK-evenementencentrum in het centrum van Tulsa, Oklahoma – capaciteit 19.000 mensen – was zaterdag niet eens helemaal gevuld. Buiten stond nog een handjevol aanhangers. Een toespraak van vicepresident Mike Pence voor aanhangers in de buitenlucht werd op het laatste moment afgelast toen bleek dat er geen mensen waren komen opdagen.

Het campagneteam, dat vooraf had gezegd op zo’n 60.000 bezoekers binnen en buiten te rekenen, weet de geringe opkomst in een verklaring aan ,,radicale demonstranten die, samen met een onophoudelijk offensief van de media, hebben geprobeerd de aanhang van de president schrik aan te jagen”. Deze demonstranten zouden bezoekers hebben verhinderd door de toegangspoortjes naar binnen te gaan. Daar leek het op het terrein rond het evenementencentrum geenszins op, bezoekers bleven kalm door de poortjes lopen. De politie van Tulsa twitterde tijdens en na de rally dat er vreedzaam was gedemonstreerd, met alleen verkeersoverlast tot gevolg.

Een presidentiële tweet van vrijdag, waarin hij ,,anarchisten, agitatoren, plunderaars en ongure types” politiegeweld in het vooruitzicht stelde als ze in Tulsa zouden komen protesteren, zal niet hebben geholpen zijn supporters gerust te stellen. Onder de enkele tientallen aanhangers die op dat moment op de stoep rond het BOK-centrum bivakkeerden, zeiden sommigen bang te zijn voor demonstranten van de Black Lives Matter-beweging.

Op zaterdagmiddag waren hier en daar in de stad verhitte discussies. Een verslaggever van radiozender KBOB vroeg aanhangers van Trump waarom er mensen rondliepen met T-shirts waarop stond dat de Black Lives Matter-beweging racistisch is, en uit tuig bestaat. ,,Waarom besteden jullie geen aandacht aan geweld van zwarten tegen zwarten”, was de wedervraag. Maar verder dan stemverheffingen ging het niet.

Lees ook: Podiumdier Trump mag dit weekend losgaan voor twintigduizend mensen

Mondkapjes

Na wat juridisch gesteggel vooraf had de organisatie van de bijeenkomst de maatregelen om verspreiding van het Covid-19-virus te voorkomen, verscherpt. Enkele ondernemers en bewoners van Tulsa hadden vergeefs geprobeerd de bijeenkomst te laten verbieden. Ook viroloog Anthony Fauci, verbonden aan het corona-team van het Witte Huis, had afgeraden zoveel mensen in een hal samen te brengen, met het oog op besmettingsgevaar.

Aan de streng bewaakte toegangspoorten werden zaterdag mondkapjes en ontsmettingsmiddel uitgedeeld. Van iedereen werd de temperatuur opgemeten. In de zaal droeg vrijwel niemand een mondkapje. Alle bezoekers hadden moeten verklaren de organisatie niet aansprakelijk te zullen stellen als zij hier besmet zouden raken.

In zijn toespraak zei Trump dat het testen op het Covid-19-virus ,,een tweesnijdend zwaard” is. ,,Het minpunt is dat als je meer test, je meer gevallen vindt. Ik heb aan mijn team gezegd: kalm aan met dat testen.” Volgens Trump is het land ,,klaar om weer aan het werk te gaan”. In zo’n twintig van de vijftig Amerikaanse staten, waaronder Oklahoma, stijgt het aantal coronabesmettingen in de laatste weken sterk.

De meeste aandacht ging in Trumps twee uur durende toespraak naar de oneerlijkheid van de media, ,,de meest oneerlijke mensen in het land”, en naar ,,radicaal links” dat de waarschijnlijke Democratische presidentskandidaat Joe Biden onder controle zou hebben. Zowel de president als enkele sprekers in zijn voorprogramma spraken over Biden als iemand die ze niet allemaal meer op een rijtje heeft. Zo zouden de extreemlinkse elementen in de partij programmapunten als het ,,afschaffen van de politie” en ,,een aanval op religie” aan Biden opdringen.

Trump noemde in zijn toespraak geen enkel programmapunt. Hij beloofde dat de economie, die door de epidemie in het slop is geraakt, beter zou worden dan ooit en hij zei te zullen ijveren voor gevangenisstraf wegens het verbranden van de Amerikaanse vlag.