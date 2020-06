Aantal banen nam met 23 duizend af in maart

Het aantal banen is tussen februari en maart van dit jaar in totaal met 23.000 afgenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag aan de hand van nieuwe maandcijfers. Vooral oproepkrachten en jonge werknemers raakten hun baan kwijt.

Het is voor het eerst in 14 jaar dat het aantal werknemers daalt in maart, want normaal gesproken stuwen de horeca en cultuursector de banengroei die maand, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen tegen persbureau ANP: „Dan gaan de terrassen open en worden de festivals afgestoft.”

In maart kreeg Nederland te maken met het coronavirus. De afname van banen was dan ook het sterkst zichtbaar in de bedrijfstakken die zijn getroffen door de maatregelen tegen het virus. In de horeca liep het aantal banen met 3,3 procent terug. Het aantal banen in de sector 'verhuur en overige zakelijke diensten', waar uitzendbureaus onder vallen, nam af met 1,3 procent.

Werknemers tussen de 15 en 20 jaar werden het hardst getroffen, daarna die van 45 tot 50 jaar. In een aantal bedrijfstakken, zoals de zorg en het onderwijs, was juist een toename van een aantal banen zichtbaar.