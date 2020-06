SP kiest Lilian Marijnissen tot lijsttrekker

Lilian Marijnissen is bij de komende Tweede Kamerverkiezingen de lijsttrekker van de Socialistische Partij. Ze werd zaterdag door de afdelingsvoorzitters van de SP gekozen tijdens een online partijraad. Er waren geen tegenkandidaten.

Volgens senator Bastiaan van Apeldoorn, voorzitter van de commissie die de lijsttrekker moest voordragen, is Marijnissen „de vrouw die Mark Rutte echt boos kan maken”. Van Apeldoorn zei op de online partijraad dat Marijnissen „verbindend” is en „sterke ideeën” over de partij heeft. Ook kan ze volgens de senator „systeemkritiek vertalen in politieke strategie”.

Dat Marijnissen de lijsttrekker zou worden, was alom de verwachting. Ze werd eind 2017 gekozen als fractievoorzitter, nadat Emile Roemer zijn vertrek had aangekondigd na voor de SP teleurstellend verlopen Tweede Kamerverkiezingen. Marijnissen maakte als partijleider sindsdien al drie verkiezingen mee (gemeenteraad, Provinciale Staten en Europees parlement) waarbij de partij forse nederlagen leed.

Ondanks die slechte resultaten heeft Marijnissen het vertrouwen van de partij weten te behouden. Toen de SP vorig jaar het dramatische resultaat van nul zetels haalde bij de Europese parlementsverkiezingen, stapte partijvoorzitter Ron Meyer op en bleef Marijnissen zitten. Meyer was binnen de SP een zichtbare en dominante voorzitter, waardoor voor de buitenwereld wel eens het beeld van twee kapiteins op één schip ontstond. Sinds het vertrek van Meyer is Marijnissen duidelijker het echte boegbeeld van de partij. De nieuwe partijvoorzitter, Jannie Visscher, heeft veel meer een rol op de achtergrond.

Linkervleugel

Binnen de fractie had Marijnissen de afgelopen jaren inhoudelijk een concurrent aan Kamerlid Sadet Karabulut. Zij was in 2017 ook kandidaat voor het fractievoorzitterschap en gold met haar sterk linkse profiel als geduchte tegenstander. Maar Karabulut liet in maart weten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen.

Voor Marijnissen zal het een uitdaging worden de achterban van Karabulut bij de partij te houden. De linkervleugel van de SP voelde zich de afgelopen jaren ongemakkelijk bij de nieuwe inhoudelijke koers die onder Meyer en Marijnissen werd uitgezet. Zo werd de partij kritischer op migratie en de gevolgen van een ambitieus klimaatbeleid voor gewone burgers. De poging op deze thema’s meer profiel te krijgen, leidde intern vooral tot bittere verdeeldheid.

In een interview na haar verkiezing zei Marijnissen op de partijraad dat „steeds meer partijen onze ideeën overnemen”. Ze wees bijvoorbeeld op het idee dat de marktwerking in de zorg moet worden teruggedrongen, waarvoor nu ook het CDA pleit. Volgens Marijnissen betekent deze trend, die ze „nieuwe sociaal” noemde, dat er voor de SP „meer dan ooit kansen zijn” om goed te scoren bij de verkiezingen. Ze zei dat de SP graag wil meeregeren als de partij daarvoor de kans krijgt.

Een goed resultaat halen bij de verkiezingen van volgend jaar zal voor Marijnissen nog niet makkelijk zijn. In de laatste Peilingwijzer van eerder deze maand staat de partij op 8 tot 10 zetels, terwijl de SP er in de Kamer nu veertien heeft. Bij de SP hopen ze echter dat de verkiezingscampagne dit keer meer om typische SP-thema’s zal gaan. Zo staat door de coronacrisis de zorg, traditioneel hét thema van de socialisten, weer volop in de belangstelling.