Meerdere gewonden bij steekpartijen in park Engelse plaats Reading

In de Engelse plaats Reading zijn zaterdagavond meerdere mensen gewond geraakt bij een of meerdere steekpartijen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Eerder op de avond spraken Britse media over drie doden en twee zwaargewonden. Er is een verdachte gearresteerd.

De aanval of aanvallen vonden plaats in het park Forbury Gardens, waar eerder op de dag een demonstratie tegen racisme en politiegeweld plaatsvond. Vooralsnog lijkt er geen sprake van een verband met het protest dat enkele uren voor het incident was afgelopen. Britse media melden dat de politie het incident beschouwt als „willekeurig” en de organisator van het protest Nieema Hassan meldt op Facebook dat alle demonstranten veilig zijn en al vertrokken waren toen het incident plaatsvond.

Op Twitter spreekt de politie over een „ernstig incident”. Zij roept mensen op geen beelden te delen van de steekpartijen en niet te speculeren over wat er is gebeurd. De minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zegt „zeer verontrust” te zijn over de gebeurtenissen.