Militairen in Oirschot toch niet besmet

Alle veertig militairen in opleiding in het Brabantse Oirschot, die deze week naar huis werden gestuurd met een mogelijke coronavirusbesmetting, blijken niet besmet te zijn. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt.

De militairen hadden last van milde klachten en moesten uit voorzorg in quarantaine. Ook ander personeel op de kazerne werd uit voorzorg naar huis gestuurd en de lokale GGD werd door Defensie op de hoogte gebracht. Uit testresultaten is nu gebleken dat niemand van de groep het virus heeft.

De groep moet nog thuisblijven tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. De andere personeelsleden verschijnen na het weekend weer op werk. Op de opleiding gelden strenge richtlijnen om besmettingen te voorkomen.

