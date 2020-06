Congolese stafchef veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid voor corruptie

De presidentiële stafchef van Congo Vital Kamerhe is zaterdag veroordeeld tot twintig jaar dwangarbeid voor corruptie. Dat meldt persbureau AFP. Kamerhe zou ruim 43 miljoen euro aan overheidsgeld verduisterd hebben. De Libanese ondernemer Samih Jammal, die ook betrokken was bij de verduistering, is eveneens tot twintig jaar dwangarbeid veroordeeld. Een handlanger van het duo heeft twee jaar dwangarbeid opgelegd gekregen. Kamerhe is de hoogst geplaatste politicus die ooit in Congo is veroordeeld voor corruptie.

Kamerhe stond aan het hoofd van een groot staatsproject voor de bouw van betaalbare woningen genaamd 100 dagen. In deze functie zou hij tussen maart 2019 en januari 2020 tientallen miljoenen euro’s hebben overgemaakt naar het bouwbedrijf van Samih Jammal, genaamd Samibo Congo. Dit geld was bedoeld voor de constructie van honderden geprefabriceerde huizen. Ook zou Kamerhe zo’n 2 miljoen euro hebben overgemaakt naar een ander bedrijf van Jammal.

De huizen zijn er echter nooit gekomen en volgens de rechter hebben Kamerhe en Jammal het geld gebruikt om zichzelf te verrijken. Kamerhe heeft altijd gesteld onschuldig te zijn en zegt dat de huizen nog gebouwd zullen worden. Zijn advocaten hebben zaterdag bekendgemaakt in hoger beroep te gaan.

De 61-jarige Kamerhe is naast stafchef van president Félix Tshisekedi ook leider van oppositiepartij Union pour la Nation Congolaise. Van 2006 tot en met 2009 was hij voorzitter van het lagerhuis van het parlement van het land en in 2011 deed hij een gooi naar het presidentschap, die Tshisekedi uiteindelijk won. In 2018 steunde hij Tshisekedi bij de verkiezingen en inmiddels worden de twee gezien als bondgenoten.

