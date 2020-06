China wil inlichtingenkantoor in Hongkong, blijkt uit veiligheidswet

De Chinese regering wil een kantoor in Hongkong openen om inlichtingen te verzamelen en zogenoemde misdaden tegen de nationale veiligheid te onderzoeken. Chinese staatsmedia melden zaterdag dat dit een van de plannen is die voortvloeien uit de eerder aangekondigde veiligheidswet.

Het kantoor op Hongkongs grondgebied moet toezicht houden op de nationale veiligheid in de semi-autonome regio en krijgt volgens staatsmedia de bevoegdheid op te treden als er „misdaden die de nationale veiligheid in gevaar brengen” worden gepleegd. Het zou slechts om een „zeer klein aantal” misdaden gaan.

Als de veiligheidswet wordt overtreden, zal de door China aangewezen hoogste bestuurder van Hongkong Carrie Lam de bevoegdheid krijgen om te bepalen welke rechters dergelijke zaken moeten behandelen. Als eventuele lokale veiligheidswetten in strijd zijn met de door China opgestelde wet, komt de nationale veiligheidswet op de eerste plaats.

In mei kondigde China aan te werken aan de nieuwe regelgeving, die wordt gezien als een reactie op de protesten in Hongkong vorig jaar. De wet verbiedt buitenlandse inmenging, opruiende activiteiten die zijn gericht op het ten val brengen van de regering en perkt activiteiten van de oppositie in Hongkong verder in.

Internationaal is er veel kritiek op de wet, die wordt gezien als een handvat voor Beijing om de autonomie van Hongkong verder in te perken. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, dat eind vorige eeuw Hongkong aan China overdroeg, hebben de Chinese president Xi Jinping opgeroepen de wet in te trekken. In het Europees Parlement werd afgelopen vrijdag een resolutie aangenomen om China voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag te dagen als de wet daadwerkelijk wordt ingevoerd.