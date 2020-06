Burgemeester Brugge neergestoken, verdachte opgepakt

De burgemeester van de Belgische stad Brugge Dirk De fauw (CD&V) is zaterdag in zijn stad neergestoken. Dat bevestigt het parket van Brugge, schrijven Belgische media. De 62-jarige burgemeester zou niet in levensgevaar zijn. De politie heeft direct een verdachte aangehouden en is een onderzoek begonnen wegens poging tot moord.

De fauw, die naast burgemeester ook advocaat is, werd voor zijn advocatenkantoor in Brugge in zijn hals gestoken. Mogelijk gaat het om een cliënt van De fauw, schrijven Belgische media, maar vooralsnog is er nog niets bekend over het motief van de dader. Wel zou de dader een verleden van psychische problemen hebben. De fauw werd door zijn chauffeur naar het ziekenhuis gebracht waar hij is geopereerd.

De vrouw van De fauw zegt tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad: „Dirk is geopereerd en zijn toestand is stabiel. Hij is niet in levensgevaar. Hij heeft volgens de dokters erg veel geluk gehad, er zijn geen vitale zaken geraakt.”