In de tuin van opa en oma bespreken de volwassenen op veilige afstand van elkaar de extra risico’s die obesitas met zich meebrengt op het ziektebeloop van Covid-19. Ineens mengt onze jongste zoon, vier jaar oud, zich in het gesprek: „O ja, ik snap het al”, zegt hij. „Met een dikke buik ben je eerder bij de anderhalve meter.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl