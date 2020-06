Weg zakgeld

Het voetbalpraatprogramma Veronica Inside wist weer de aandacht op zich te vestigen, alleen hangt er deze keer een prijskaartje formaat doelgebied aan. Maandag kondigde Johan Derksen bij de opening van het programma aan het over Akwasi te willen hebben. Hij noemde hem een vervelend raaskallend mannetje dat zonder tegengas overal zijn mening mocht spuien. De ironie leek hem te ontgaan. Over mensen die de laatste tijd in praatprogramma’s over racisme spraken, zei Derksen met ontblote tanden en zwaaiende handen „overal scheeuwende gekkies”. Ook nu zag hij de ironie niet.

Een man die geschminkt als Zwarte Piet naar een protest tegen Zwarte Piet was gegaan, werd in het programma een held genoemd. Daarom werd gelachen. Derksen vroeg of die Zwarte Piet misschien Akwasi was. Er werd weer gelachen. Ook werd gezegd dat veel grappen niet meer mogen. Dat niks meer mag. Maar het mag allemaal best, alleen mogen mensen die het bagger vinden dat laten weten, en dat deden ze.

Als reactie op de uitzending ging op sociale media onder de hashtag defundracism de oproep rond de sponsors van het programma te schrijven, te bellen en te mailen. Racisme financieren kan niet meer. Het is klaar.

Derksen als hoofdpester en Reneetje, Wilfredje en Valentijntje als meelopers

De eerste keer zag ik de oproep voorbijkomen op de twitterfeed van straatvoetbalster Rocky Hehakaija. Ook Memphis Depay en Eljero Elia leenden hun versterkers eraan. Als voetballers je voetbalpraatprogramma niet meer trekken, wordt het toch echt tijd je vragen te gaan stellen. Zespri, Gillette en Albert Heijn maakten bekend geen reclame meer in te kopen rond Veronica Inside. Bavaria zal haar sponsorcontract niet verlengen. Gamma en de SNS Bank willen met Veronica praten.

Het is nu afwachten wat hoofdsponsor Toto gaat doen. De Toto valt onder de Nederlandse Loterij en die is van de Nederlandse staat. Dat maakt Rutte indirect de Totobaas. Rutte zei onlangs dat, hoewel hij altijd een voorstander van Zwarte Piet was geweest, hij begrijpt – na privégesprekken te hebben gevoerd met gewone mensen – dat voor zwarte kinderen de figuur van Zwarte Piet een kwelling is. Jaar in jaar uit worden ze ermee gepest en laat dat nu precies zijn wat Derksen deed: de zwarte mens uitlachen met Zwarte Piet als alibi.

Het had het schoolplein kunnen zijn. Derksen als hoofdpester en Reneetje, Wilfredje en Valentijntje als meelopers die lachen terwijl een jonge Akwasi zijn tranen verbijt, zijn vuisten balt en zich voor de zoveelste keer inhoudt om niemand op zijn bek te slaan. Als de meester naar buiten zou komen en de scène zou begrijpen, zou hij mogelijk de ouders op de hoogte stellen. Kleine Johan en zijn meelopers zouden ook dan naar hun zakgeld kunnen fluiten.

Dat Zwarte Piet zal vallen lijdt geen twijfel. Het is eerder de vraag wat hij allemaal in zijn val zal meenemen. Mogelijk een voetbalpraatprogramma. Misschien een vaste tafelgast. Wellicht twee. Misschien gaan de pestkoppen schoorvoetend hun uitspraken nuanceren. Misschien worden ze op cursus gezet om racisme te begrijpen. Ik speel mijn eigen Toto en zet een eentje hier en een tweetje daar.

Carolina Trujillo is schrijfster.