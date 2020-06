Was het de zalm? Of een verkoper met vieze handen?

Niemand in Beijing die nog zalm wil eten. Misschien krijg je er wel corona van, is de vrees nu een snijplank voor zalm op een markt het virus bleek te bevatten. Japanse restaurants, die de vis normaal rauw serveren, zijn zo goed als leeg. In de supermarkten is al dagen geen zalm meer te vinden.

Vorige week donderdag meldde Beijing voor het eerst in bijna twee maanden weer een lokaal overgedragen coronabesmetting. De dag ervoor meldde de 52-jarige meneer Tang zich bij het ziekenhuis met klachten. Hij werd positief getest voor corona. Hij was de stad niet uit geweest.

Wel had hij de Xinfadi-markt bezocht: een enorme groothandelsmarkt met zo’n tweeduizend kramen waar dagelijks tienduizend mensen komen. Zo’n 80 procent van alle vlees, vis, groente en fruit van Beijing komt van die markt. Het virus heeft zich al flink verspreid: deze vrijdag waren er ruim 180 mensen besmet. Onder wie ook acht werknemers van een restaurant in de buurt van de markt. Twee van hen kochten er regelmatig. Inwoners van Beijing worden nu massaal getest.

Geïmporteerde zalm

Het virus werd onder meer aangetroffen op hakborden die werden gebruikt voor het verwerken van geïmporteerde zalm. Later bleek dat het ook op rund- en lamsvlees op de markt was aangetroffen. Buiten de markt werd het niet gevonden.

Oorspronkelijk werd niet uitgesloten dat de vis zelf besmet was, maar het leek al snel niet erg waarschijnlijk. Sommige zoogdieren kunnen de ziekte krijgen en overdragen, maar er zijn geen gevallen bekend van besmette vissen. Wu Guizhen, secretaris van de Communistische Partij binnen het Centrum ter Voorkoming en Beheersing van Ziekten (CDC), zei vrijdag wel dat het virus ook is aangetroffen in de bek van een zalm.

Het virus kon zijn meegereisd met zalm uit het buitenland, zeiden Chinese deskundigen. Wellicht was de buitenkant van de vis, of de verpakking ervan, besmet geraakt door de aanraking van besmette verwerkers in het buitenland. Het virus kan vrieskou overleven. Wie weet had het de Xinfadi-markt bereikt door mee te liften met de diepgevroren vis.

Theoretisch is het niet onmogelijk, maar erg waarschijnlijk is ook dat scenario niet. In dat geval zou het voor de hand liggen dat dit soort virusoverdracht ook in andere landen was gevonden. Bovendien, zo meldde de Chinese douane vrijdag: op geen enkel monster van vlees of vis uit het buitenland zijn sporen van corona aangetroffen. En ze kunnen het weten, want ze hebben zeker vijftienduizend monsters getest.

Verwant aan Europese varianten

Bij Chinese deskundigen blijft het idee leidend dat het virus op de een of andere manier uit het buitenland afkomstig moest zijn. Op vrijdag deelde China het genoom van drie monsters van het virus zoals het is aangetroffen op de Xinfadi-markt: twee van mensen en één omgevingsmonster.

Volgens de organisatie Nextstrain, die een stamboom van het coronavirus bijhoudt, zou het inderdaad gaan om virussen die verwant zijn aan wat er in Europa rondgaat. In een tweet leggen de onderzoekers uit dat niet precies te zeggen is uit welk land het virus komt, omdat soortgelijke virussen in verschillende Europese landen circuleren.

Ook is niet precies te zeggen wanneer het virus naar China is gekomen. De drie monsters verschillen onderling van elkaar, wat erop duidt dat deze virusvariant al langer in Beijing circuleert.

„Als het de stad pas kort geleden had bereikt, waren er waarschijnlijk niet zoveel positieve monsters gevonden.”

Zhang Yong, onderdirecteur van het CDC, suggereert op een site van een organisatie van de Communistische Partij van China dat het gaat om een oudere variant van het virus, niet om de variant die op dit moment in Europa wordt aangetroffen. Dat zou volgens hem ook verklaren waarom het virus op zo’n veertig plekken op de markt werd aangetroffen. „Als het de stad pas kort geleden had bereikt, waren er waarschijnlijk niet zo veel positieve monsters gevonden”, aldus Zhang.

Sinds vrijdag is de heersende theorie in China dat het virus al een maand eerder dan eind mei, begin juni in Beijing rondwaart. Het was gewoon niet eerder ontdekt, ook omdat de meeste mensen die nu besmet zijn maar milde symptomen hebben.

Net als bij de eerste uitbraak van de ziekte in Wuhan zijn de besmettingen terug te voeren op een grote markt. Anders dan in Wuhan werden er in Beijing voor zover bekend geen wilde dieren verhandeld. Op beide markten zijn veel besmette monsters gevonden op de visafdeling, in Beijing dus ook op rund- en lamsvlees.

Het virus gedijt bij kou en vocht

In de Chinese berichtgeving is de nadruk verschoven naar de omstandigheden op dat soort markten. Het virus gedijt beter bij kou en vocht, er komen heel veel mensen en de hygiënische omstandigheden laten vaak te wensen over. „Misschien lag het op de loer op donkere, vochtige plekken die niet goed gedesinfecteerd zijn”, suggereerde de staatskrant Global Times vrijdag.

Daarmee is nog steeds niet verklaard hoe het virus op de markt terechtkwam. Komt het rechtstreeks uit Europa, en niet gewoon van iemand in China die de Europese variant bij zich droeg? En als het rechtstreeks uit Europa komt, hoe en wanneer kwam het dan terug naar China?

Voor China is er politiek gezien een nog belangrijker vraag: is het aannemelijk te maken dat dit oudere Europese virus al bestond vóórdat er ook maar sprake was van een uitbraak in Wuhan? De antwoorden laten nog op zich wachten.

