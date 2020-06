Deze zes onderzoekers krijgen ieder 2,5 miljoen euro

„Ik zat net in een online vergadering met Europese collega’s toen mijn telefoon begon te trillen. Onbekend nummer, dus ik liet het maar even gaan. Vervolgens ging de telefoon nóg een keer of drie.

Die avond bleek Stan Gielen mijn voicemail te hebben ingesproken. Of ik hem even wilde terugbellen. Wat kan zo belangrijk zijn dat hij me per se wil bereiken, dacht ik. Dat bleek dus de Spinozapremie te zijn. Een grote eer – ik ben er echt door overvallen dat ik nu deze prijs krijg.

„Binnen onze onderzoeksgroep werken we met macro-moleculen die in contact met water capsules vormen. Die kunnen we bijvoorbeeld gebruiken voor het transport van enzymen: nanomedicijnen die in een levende cel gericht schadelijke processen corrigeren. Eerder omschreef ik die capsules op feestjes weleens als ‘kleine plastic bolletjes’ maar dat riep verkeerde associaties op. Nu heb ik het meestal over kleine bolletjes, zo dik als eenduizendste van een haar.

„Naast die praktische toepassing doen we ook fundamenteel onderzoek: we maken synthetische deeltjes met eigenschappen van levende cellen, ze kunnen bijvoorbeeld communiceren en bewegen.

De beroemde natuurkundige Richard Feynman zei al: ‘Om dingen te begrijpen moet je ze bouwen’ en dat is precies wat wij doen. En natuurlijk hopen we hierdoor binnen de nanogeneeskunde nóg slimmere systemen te ontwikkelen die nóg beter in staat zijn om gericht medicijnen af te geven.

„Het prijzengeld wil ik graag inzetten om te onderzoeken hoe we synthetische cellen met levende cellen kunnen laten communiceren. Dat je zo’n kunstmatige cel in een signaalbaken verandert dat omliggende cellen opdrachten geeft: ga nu dit doen, ga nu dat aanmaken. Dat zou heel handig zijn bij weefselkweek. Dan kan een levende cel de instructie krijgen ‘word nu een spiercel’, of ‘word nu een botcel’.

Linda Steg (1965), Rijksuniversiteit Groningen, Hoogleraar omgevingspsychologie

„Ik viel stil. Stan Gielen belde me. Ik dacht, het zal wel iets te maken hebben met een NWO-commissie waar ik in zit. Maar toen vertelde hij het. Het duurde even voordat het tot me doordrong. Dit had ik niet verwacht.

„Ik onderzoek wat mensen motiveert om milieuvriendelijk te handelen. En wat maakt of ze milieubeleid wel of niet accepteren. Vooral in relatie tot de opwarming van het klimaat. Motivatie wordt gestuurd door de waarden die mensen hebben. Biosferische waarden zorgen ervoor dat iemand goed wil doen voor natuur en milieu. Daarnaast heb je ook altruïstische, egoïstische en hedonische waarden. Bij iedereen spelen ze een rol, maar de mate waarin ze ons gedrag bepalen varieert, per cultuur, per persoon en per moment.

„Uit recente enquêtes weten we dat biosferische waarden hoog scoren bij mensen in Europa. Men vindt natuur en milieu echt belangrijk. Maar de ondervraagden denken ook dat anderen het vaak minder belangrijk vinden. Dat zien we bijvoorbeeld bij politici. Ze denken dat het draagvlak voor milieubeleid niet groot is. Het is een van de redenen waarom we het klimaatprobleem zo traag aanpakken.

Op feestjes leg ik mijn onderzoek precies zo uit als ik net heb gedaan.

„Met het geld wil ik onderzoeken in welke wereld mensen willen leven. Hoe wegen ze allerlei opties om klimaatverandering tegen te gaan tegen elkaar af? Willen ze stoppen met vlees eten? Of hebben ze misschien liever dat CO 2 ondergronds wordt opgeslagen? Of vinden ze het oké dat het warmer wordt, dat de zeespiegel flink stijgt, en dat ons land op de schop moet? Ook wil ik kijken of de opgedane kennis beter te verspreiden is. Nu geven we veel lezingen. Maar is dat de beste manier om het brede publiek, en kinderen, te bereiken? Ik wil dingen gaan uitproberen met kunstenaars, met filmmakers. Kijken of dat sterker binnenkomt.”