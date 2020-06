Trudeau: China gebruikt vervolging twee Canadezen als pressiemiddel

De Canadese premier Justin Trudeau heeft vrijdag uitgehaald naar China naar aanleiding van de vervolging van twee Canadezen. China gebruikt de juridische procedure tegen de twee volgens Trudeau als een pressiemiddel om te voorkomen dat Canada een Chinese topvrouw van Huawei aan de Verenigde Staten uitlevert. De Canadese premier noemt het optreden van China „uitermate teleurstellend”, meldt persbureau Reuters.

Chinese justitie maakte vrijdag bekend de Canadese oud-diplomaat Michael Kovrig en diens landgenoot Michael Spavor, een zakenman, spionage ten laste te leggen. Zij zouden staatsgeheimen hebben verzameld „voor overzeese mogendheden, met bijzonder ernstige gevolgen”, aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Huisarrest

Volgens Trudeau probeert China zo druk uit te oefenen op Canada om geen gehoor te geven aan een Amerikaans uitleveringsverzoek betreffende Meng Wanzhou, een Huawei-topbestuurder die in het Canadese Vancouver onder huisarrest is geplaatst. Meng, de dochter van Huawei’s oprichter Ren Zhengfei, werd achttien maanden geleden gearresteerd vanwege mogelijke bankfraude, een paar dagen voordat Kovrig en Spavor in China werden vastgezet. Vorige maand verloor Meng een rechtszaak waarin zij haar uitlevering aanvocht.

Volgens Trudeau heeft China de twee zaken „direct met elkaar verbonden”, terwijl ze dat niet zijn. De premier zei vrijdag dat „de twee Michaels” om „geen andere reden worden vastgehouden dan dat de Chinese regering teleurgesteld is in de onafhankelijke werkzaamheden van de Canadese rechterlijke macht”.