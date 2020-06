Studenten in actie tegen ‘lakse’ houding bij sexual harassment

‘UvA, het is 2020”, staat op een van de kartonnen protestborden die in de lucht worden gehouden. Op een ander: „Rot op met die doofpot”.

Ruim honderdvijftig demonstranten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zitten vrijdagmiddag op met rode verf aangebrachte kruisjes op het grasveld op studentencampus Roeterseiland. Anderhalve meter uit elkaar, mondkapje op. Ze demonstreren tegen het bestuur naar aanleiding van een NRC-artikel over grensoverschrijdend gedrag door een docent van de masteropleiding conservering en restauratie. Studenten trokken jarenlang aan de bel over zijn gedrag, maar er kwam geen oplossing. Een jaar eerder kwam ook al een zaak rond seksuele intimidatie door een hoogleraar van de UvA via NRC aan het licht.

Sinds de publicatie vorige week geeft de docent geen les meer. „Maar hij mag nog wel scripties begeleiden en er zijn nog steeds geen excuses gemaakt aan de slachtoffers”, zegt Anouk Markus (25), die met Eva van Vuuren (24) en een paar anderen op het gras zit. „Ik wou dat ik kon zeggen dat ik verbaasd was”, zegt een van hen over de zaak. „Maar ik dacht: alwéér.” Een ander: „Ik zie bij Sociologie dat promovendi dit soort dingen ook meemaken. Het gaat altijd op dezelfde manier: eerst laten ze een intern onderzoek doen, dan een extern. Vervolgens gebeurt er niks.”

Er is veel woede bij de demonstranten, overwegend studenten en een paar docenten. Ze zien de gebeurtenissen als symptoom van de ongelijke machtsstructuren binnen de universiteit. De sprekers, onder anderen van actiegroep The University of Colour, die de universiteit wil ‘dekoloniseren’, hebben het niet alléén over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat ook ook over racisme, ‘wit feminisme’ en queer („niet de heteronorm”). Het begrip ‘intersectionaliteit’ valt vaak.

„Ik denk dat dit protest meebeweegt op dezelfde verontwaardiging als het Black Lives Matter-protest”, zegt student Benjamin van der Veen (20). „Ik was ook bij de demonstratie op de Dam en daar benadrukte een spreker dat racisme niet los kan worden gezien van andere vormen van ongelijkheid, zoals sexual harassment bij vrouwen.”

De demonstranten hebben een lange lijst eisen. De betreffende docent moet worden ontslagen, het bestuur van de UvA maakt zich schuldig aan wanbeleid en moet aftreden, elke klacht over seksuele intimidatie die ooit is gedaan moet opnieuw worden bekeken. Er moet échte inspraak komen van studenten, docenten moeten vaste contracten krijgen, het rapport over diversiteit van antropologe Gloria Wekker uit 2016 moet worden geïmplementeerd.

Voor elk punt wordt hard geklapt en gejoeld, en nog meer als het over Fred Weerman gaat, decaan van de faculteit waar het grensoverschrijdend gedrag plaatsvond. Hij krijgt flinke kritiek van de sprekers, net als diversiteitsofficier Anne de Graaf en bestuursvoorzitter Geert ten Dam, alledrie afwezig tijdens de demonstratie. Hen wordt verweten sociale veiligheid en diversiteit alleen met de mond te belijden. „Fred Weerman heeft laten zien dat hij compleet incapabel is om studenten zich veilig te laten voelen”, is een van de meest vriendelijke opmerkingen.

Docent Natalie Scholz zegt in een felle toespraak dat het college van bestuur en de decaan „alles tentoonstellen [sic] wat er verkeerd is aan de universiteit”. „Degenen die het probleem zíjn, kunnen het probleem niet oplossen.”

Universitair docent mediastudies Markus Stauff is gekomen omdat hij de gebeurtenissen „schandalig” vindt. „Ik zie dit als een breder probleem. Sexual harassment is heel ernstig, maar ik zie elke dag ook veel kleinere dingen gebeuren waarvan iedereen weet dat ze niet goed zijn. Pas als er iets op het spel staat voor de universiteit, wordt er ingegrepen.”

