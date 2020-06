Steven van Rijswijk volgt Hamers op als topman van ING

Steven van Rijswijk (49) gaat Ralph Hamers per 1 juli opvolgen als topman van ING. Dat maakte de bank vrijdag bekend. Rijswijk is nu eindverantwoordelijk voor risico-inschattingen binnen het bestuur. Zijn voorganger Hamers maakte eerder dit jaar bekend over te stappen naar de Zwitserse bank UBS.

Van Rijswijk werd geboren in 1970 en studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1995 begon hij voor ING. Hij werkte op verschillende afdelingen tot hij in 2012 zijn eerste hoge functie bij de bank kreeg. Hij was toen wereldwijd verantwoordelijk voor de grootste zakelijke klanten. Van Rijswijk was een aantal jaar gestationeerd in Hongkong.

Van Rijswijk is sinds 2017 als risicotopman deels verantwoordelijk voor de bedrijfsstrategie van ING. Vooruitblikkend op zijn nieuwe rol zegt Van Rijswijk dan ook dat het „niet vanzelfsprekend” is dat hij het roer radicaal om gaat gaat gooien.

De nieuwe topman heeft een belangrijke rol gespeeld in het versterken van de poortwachtersrol van de bank, dat zegt de Raad van Commissarisen. Van Rijswijk zegt hierover: „Financieel-economische criminaliteit is een probleem voor de hele samenleving en wij hebben hierin een belangrijke rol te spelen. Ik ben ook blij met de toenemende samenwerking met regeringen, wetshandhavingsinstanties en de politie”. Hij vervolgt: „het bestrijden [van deze criminaliteit] begint bij ons: wij moeten het juiste doen en ik zal hierop blijven focussen, ook in mijn nieuwe rol.”

ING kwam in 2018 in de problemen omdat de bank te weinig controleerde op witwassen. De bank schoot tekort in het onderzoeken van verdachte geldstromen en klanten. ING trof met het OM toen een schikking van 775 miljoen euro: een boete van 675 miljoen en een ontneming van 100 miljoen

Wie Van Rijswijk opvolgt als ‘chief risk officer’ is nog niet bekend. De dagelijkse werkzaamheden zullen worden waargenomen door Karst Jan Wolters, die zal worden aangestuurd door Tanate Phutraku, de financieel directeur van ING.

Correctie (19 juni 2020): In een eerdere versie van dit bericht stond de naam van Steven van Rijswijk verkeerd geschreven. Dit is aangepast.