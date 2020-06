Spanker Sessions: Amsterdamse producer maakte album via Instagram Live

Spanker, die bij zijn geboorte in 1990 de naam Tevin Irvin Plaate kreeg, is de afgelopen zes jaar een veelzijdig muzikant gebleken, met zowel nationale als internationale samenwerkingen. Toen de corona-crisis al zijn geplande werkzaamheden en studiosessies in het honderd stuurde, begon hij aan een wereldprimeur. Via Instagram Live nodigde hij verschillende bevriende collega’s uit om muziek te maken, volgens de RIVM-richtlijnen uiteraard op afstand. Fans konden het proces volgen. „Ze konden letterlijk elke toon die ik toevoegde aan de beat horen en waren bij het schrijfproces van de rappers (o.a. Broederliefde, Josylvio en Jonna Fraser, red.) betrokken.”

Introvert

Maandagavond zeven uur was tien weken lang het vaste tijdstip waarop Spanker ‘live ging’. „Dat was wennen”, vertelt de goedlachse producer via een video call. „Ik ben een nogal introvert persoon en was dan ook niet meteen enthousiast toen mijn management het idee voorstelde. De keren dat ik Instagram Live heb gebruikt vóór de Spanker Sessions kun je op twee vingers tellen.”

Er stond aanvankelijk ook geen nieuw soloalbum van Spanker gepland voor dit jaar. „Ik plan nooit heel ver vooruit, maar ik moest wel 2019 overtreffen. Dat was een goed jaar voor mij, waarin ik 69 releases heb uitgebracht. Veel daarvan haalden goede streamingcijfers. Het is geen obsessie, maar ik probeer altijd de beste Spanker in mezelf naar boven te halen. Niet dat ik het zou doen hoor, maar als ik een beat laat horen, moeten rappers me aankijken alsof ik net hun moeder heb uitgescholden. En ja, die blik heb ik gezien. Bij Sticks en Cho, onder anderen.”

Het enthousiasme droop ook van de sessies af. Eenmaal ingetuned zagen de kijkers Spanker af en toe razendsnel een beat produceren. De ene richting moderne trap, de andere met een gruizige hiphop-sample. Die muzikale diversiteit zat er al vroeg in: „Mijn moeder draaide vroeger van alles. Ik ben opgegroeid met reggae, soul, salsa en merengue. Toen ik begon te produceren, stonden Timbaland en The Neptunes aan de top. Vooral Timbaland zag ik dingen doen met popartiesten, maar ook keiharde hiphopbeats maken en bewegen richting r&b. Zelfs die invloeden hoor je terug op deze plaat, bij voorbeeld als je het nummer met Cho en Bryan MG beluistert.”

Eerste Insta-album

Ieder nummer werd in de week na de opname ook gemixt en gemasterd, voorzien van artwork en een videoclip én uitgebracht. Nu zijn er in totaal tien tracks verschenen, waarvan negen met videoclip.

Samen vormen de tracks het eerste album ter wereld dat geheel gemaakt is via Instagram. „Als je het zo opsomt klinkt het wel gek, ja”, glundert de producer. „Het was een ambitieus plan. Het zijn hectische weken geweest met weinig tot geen vrije tijd. Maar het was zó tof om te doen. Ik dacht even helemaal niet meer aan corona, ik dacht gewoon ‘is het alweer bijna maandag?”

Na een onwennige start („Ik moest een slokje cognac inschenken om relaxter te zijn en de camera te vergeten”) begon hij het livestreamen zelfs leuk te vinden. „Het was helemaal nieuw. Normaal zit ik met de artiesten 1 op 1. Nu keken er duizenden mensen mee, waarvan veel hun mening lieten weten in de comments. De fans konden maandenlang niet uitgaan, maar stuurden me berichten met dat ze het fijn vonden dat ze samen iets deden. Dat was mooi. Af en toe lieten we hen over sounds beslissen, door middel van emoji’s. Zo werd het écht interactief. De reacties van de artiesten waren ook positief. Het eindresultaat, een goed nummer, stond voorop. Iedereen in het team voelde een gezonde druk om te presteren. Samen hebben we het geflikt.”

Spanker Sessions is nu uit via Top Notch.