Spaanse schrijver Carlos Ruiz Zafón (55) overleden

De Spaanse schrijver Carlos Ruis Zafón is vrijdag op 55-jarige leeftijd in Los Angeles overleden. Dat heeft zijn uitgever bevestigd tegenover de Spaanse krant El País. Zafón, die al enkele jaren darmkanker had, werd bekend met de internationale bestseller De Schaduw van de Wind, die in 2001 werd gepubliceerd.

De uitgever noemt het een trieste dag en geeft aan dat het team al twintig jaar met veel plezier met de Spaanse schrijver werkte. Volgens het uitgeversteam was Zafón „een van de grootste hedendaagse romanciers”.

Zafón begon zijn schrijfcarrière met kinderboeken. De bestseller De Schaduw van de Wind was zijn eerste werk voor volwassen. In 2004 kwam er een Nederlandse vertaling van dit boek, dat vervolgens lange tijd in de bestsellerlijsten stond. Er volgden nog drie werken van Zafón die zich in dezelfde wereld afspelen. Het vierde deel hiervan verscheen in 2017.

Hollywood

Over zijn eigen werk zei hij dat het sterk beïnvloed was door zijn ervaringen binnen de filmwereld. Ondanks zijn fascinatie voor Hollywood, waarvoor hij al vroeg in zijn carrière naar Los Angeles vertrok, zag de auteur zijn boeken als op zichzelf staande werken. Hij sloeg daarom ook verschillende aanbiedingen af om zijn boeken te laten verfilmen.

Wel had hij veel ontzag voor de televisiewereld, waarover hij in 2008 tegenover El País zei: „Het is het equivalent van de teksten van Shakespeare. De karakters vormen zich via de dialoog.”