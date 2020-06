SER: zorguitgaven verdubbeld in 20 jaar bij ongewijzigd beleid

De regering moet met een langetermijnplan komen voor de zorgsector. Bij ongewijzigd beleid zullen de zorguitgaven verdubbelen in de komende twintig jaar. Dat is een van de constateringen in de verkennende studie Zorg voor de toekomst die de Sociaal Economische Raad (SER) vrijdag aanbiedt aan het kabinet.

De kosten stijgen vooral doordat de vraag gaat toenemen, onder andere door vergrijzing, en nieuw ontwikkelde behandelingen duurder worden. De SER noemt preventie een belangrijke manier om de kosten terug te dringen, omdat preventie de vraag naar zorg zou kunnen verlagen. Ook adviseert de SER kritisch te blijven kijken naar welke zorg „wetenschappelijk” en „zinnig” genoeg is om verzekerd te moeten blijven, en welke behandelingen „slimmer” kunnen, dus uit het basispakket mogen.

Te hoge werkdruk

De SER schaart zich qua advies achter het zorgpersoneel. De SER merkt op dat het personeel „onvoldoende autonomie in hun werk” ervaart. Een ‘digitale transformatie’ kan hier helpen de administratieve lasten en de werk- en regeldruk voor personeel te verlagen, stelt de SER. Het adviesorgaan noemt hiertoe onder andere de mogelijkheden van ‘e-health’, ‘telemonitoring’ en technische hulpmiddelen zoals wearibles. Bovendien, adviseert de SER: „moet worden doorgepakt op het Elektronisch Patiëntendossier.”

Opkomen voor het personeel is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van de zorg, het moet ook voorkomen dat het personeelstekort op blijft lopen. Voor 2022 wordt een tekort van tachtigduizend zorgmedewerkers verwacht, waarvan zestigduizend verplegers en verzorgers. Tegelijk wordt verwacht dat de vraag de komende twintig jaar verdubbeld. Om dit bij te houden, zullen de komende twee decennia nog 700.000 mensen extra warm gemaakt moeten worden voor een baan in de zorg. Dat is bovenop de 1,4 miljoen zorgmedewerkers die er nu al zijn.

Verder noemt de SER de financiële scheiding van ‘zorgdomeinen’ (zoals de WMO, medisch-generalistische zorg, ouderenzorg, jeugdzorg en ggz) „onwenselijk want onnodig belastend” vanuit het perspectief van de patiënt. Dit kan beter als er meer beter gebruik wordt gemaakt van digitale mogelijkheden en meer wordt samengewerkt, vooral door gemeenten.