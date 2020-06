Nieuwe topman voor Vlaamse publieke omroep VRT

Na vijf maanden heeft de Vlaamse publieke omroep een nieuwe topman. Vrijdagmorgen droeg de Vlaamse regering Frederik Delaplace voor om de VRT te leiden. Hij neemt de plaats over van Leo Hellemans, die de VRT tijdelijk leidde na het ontslag van de vorige topman, Paul Lembrechts, in januari. De 49-jarige Delaplace is momenteel nog ceo van uitgeverij Mediafin, die onder meer de zakenkranten De Tijd en L’Echo uitgeeft.

Delaplace treedt aan in onrustige tijden voor de omroep. In september vorig jaar kondigde de Vlaamse regering fikse besparingen aan. Daarop ontstond een vertrouwensbreuk aan de VRT-top. Toenmalig ceo Lembrechts kantte zich tegen de bezuinigingen en kwam daarmee lijnrecht tegenover de nummer twee van de omroep, directeur Media en Productie Peter Claes, te staan. Die vond de besparingen bespreekbaar. De tussenkomst van een bemiddelaar mocht niet baten, waarop Vlaams minister van Media Benjamin Dalle uiteindelijk besloot Lembrechts te ontslaan. Hij had niet langer „de geloofwaardigheid om de openbare omroep te leiden”, aldus Dalle.

Lees ook: Machtsstrijd aan top Vlaamse publieke omroep

Leo Hellemans, die tussen 2014 en 2016 al eens tijdelijk topman bij de omroep was, was sindsdien tijdelijk topman voor een ‘afkoelingsperiode’. Maar binnen de omroep is het blijven rommelen. Peter Claes stapte op, en eind januari staakte het personeel. De vakbonden, die aan de kant van Lembrechts stonden, vrezen de aangekondigde bezuinigingen, maar ook de volgens hen overmatige inhoudelijke inmenging van de Vlaamse regering in het reilen en zeilen bij de omroep.

Politieke druk

Naast Delaplace maakten volgens Vlaamse media ook oud-NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch en Koen Clement, voorzitter van mediabedrijf Studio 100, kans op de positie van ceo. Voordat hij Mediafin ging leiden, was Delaplace hoofdredacteur van De Tijd, die hij tijdens zijn periode daar flink moderniseerde. Delaplace, die sinds midden jaren negentig bij De Tijd werkte, heeft een ruime ervaring in medialand. Maar bij de VRT zal de politieke druk een stuk groter zijn.

Zijn eerste belangrijke opdracht betreft een nieuwe beheersovereenkomst, die de grote lijnen voor de komende jaren vastlegt. Daarover zal Delaplace de komende maanden met de regering moeten onderhandelen. Dat wordt niet voor de hand liggend. In het Vlaamse regeerakkoord werd onder meer aangegeven dat de VRT „meer dan ooit moet focussen op het versterken van de Vlaamse identiteit” en moet „evolueren naar een slanke organisatie”. De omroep moet digitaler worden, en Delaplace moet beslissen welke rol de VRT zal spelen in de ‘Vlaamse Netflix’ die momenteel gemaakt wordt. Ook zal er voor zo’n 12 miljoen euro bespaard moeten worden.