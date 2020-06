Kabinet wil betaling voor draagmoederschap verbieden

Kinderkoop moet strafbaar worden. Hiermee moet voorkomen worden dat een draagmoeder zich gedwongen voelt om een kind af te staan. Dat staat in een vrijdag gepubliceerd wetsvoorstel dat is goedgekeurd door de ministerraad.

Met het wetsvoorstel wordt het voor mensen die een kind willen strafbaar om een draagmoeder te betalen of een gift of andere belofte te doen. Mensen die een draagmoeder in het buitenland betalen, kunnen onder de nieuwe wet vervolgd worden in Nederland.

De wet is op twee manieren bedoeld: eerst om te voorkomen dat iemand kan worden overgehaald om draagmoeder te worden, daarnaast om te voorkomen dat draagmoeders „oneigenlijk” beïnvloed worden een kind af te staan.

Het kabinet wil dat niemand zich op enige manier gedwongen zou voelen om draagmoeder te worden. Minister Dekker (Rechtsbescherming, VVD) „Kinderen zijn geen handelswaar, daarom moeten we een duidelijke grens stellen.” Daarnaast moet ook voorkomen worden dat iemand medische informatie, zoals een genetische afwijking, achterhoudt om gastmoeder te kunnen worden.

Kind, draagmoederschap en afstamming

Het verbod op kinderkoop wordt onderdeel van het wetsvoorstel Kind, draagmoederschap en afstamming, waarin onder andere is vastgelegd dat het juridische ouderschap bij de wensouders terechtkomt. Nu is dat namelijk automatisch „de moeder waaruit het kind is geboren”.

Tegelijk is er ook een wetsvoorstel ingediend waarin het ouderschapsverlof van wensouders is geregeld. Hierin zouden zij net als bij adoptie- en pleegzorgverlof de mogelijkheid krijgen om tot zes weken wensouderschapsverlof op te nemen. De draagmoeder kan dan ook nog steeds zwangerschaps- en bevallingsverlof opnemen.