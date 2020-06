Hoe Nederland de controle verloor De corona-uitbraak van dag tot dag

0 mensen opgenomen

Op de laatste dag van 2019 heeft ProMed, een wereldwijde mailservice over ongebruikelijke besmettingen, maar drie uitbraken te melden. Een koe in de Amerikaanse staat Montana heeft de bacteriële ziekte brucellose. In de Pakistaanse provincie Khyber Pakhtunkhwa zijn twee nieuwe patiënten met polio. En in de Chinese provinciestad Wuhan liggen 27 patiënten in het ziekenhuis met een onverklaarbare longontsteking. Allemaal bezochten ze dezelfde voedselmarkt. Met zeven gaat het heel slecht.

Even in de gaten houden, denkt viroloog Marion Koopmans. Misschien is het vogelgriep, zoals vaker voorkomt op Chinese voedselmarkten. Voor de zekerheid stuurt ze haar collega’s bij Wereldgezondheidsorganisatie WHO een mail: „Are you on this?”

Viroloog Jean-Luc Murk scant het bericht in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en denkt: het zal wel. ProMed meldt elke maand wel een paar keer onbegrepen luchtwegklachten ergens ter wereld.

Chinese onderzoekers stellen de WHO in die eerste dagen gerust. Een grote uitbraak van ernstig zieke patiënten is er in Wuhan niet, het aantal bevestigde gevallen blijft op 41 steken. Het nieuwe virus lijkt op SARS. En dat is gunstig: patiënten die dat virus hadden, waren pas besmettelijk als ze zo ziek waren dat ze toch al nauwelijks meer contact met anderen hadden.

Maar Murk raakt ongerust als hij meer leest over Wuhan. In de ‘provinciestad’ blijken elf miljoen mensen te wonen. Vanaf de plaatselijke luchthaven vertrekken dagelijks tientallen vluchten, ook naar Europese bestemmingen. Bovendien zit China middenin een griepseizoen, iedereen hoest en niest. Hoe kan je in die situatie zieken opsporen en isoleren?

Chinese autoriteiten melden ook nog dat er geen bewijs is dat mensen elkaar met het virus kunnen besmetten. Een geruststellende gedachte, die de WHO op 14 januari de wereld in twittert, en die door infectiebestrijdingsautoriteiten over de hele wereld wordt overgenomen.

Dat kán niet kloppen, denkt Murk als hij de tweet ziet: het is dan al bekend dat er ook mensen besmet zijn die niet op de markt zijn geweest. Hoe zijn die dan ziek geworden?

Voor de rest van de wereld is het bericht uit Wuhan voorlopig bijzaak. Begin 2020 maken regeringsleiders zich vooral zorgen over de mogelijke escalatie van het conflict tussen Iran en Amerika, na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani bij Bagdad. Zeker als Iraniërs vervolgens per ongeluk een Oekraïens passagiersvliegtuig uit de lucht schieten.

Nederland ligt er ogenschijnlijk glanzend bij. Het oude jaar is afgesloten met een begrotingsoverschot van 14 miljard euro. Het nieuwe jaar begint met historisch lage werkloosheid: 3 procent. De bijna 40.000 vliegtuigen die die maand op Schiphol landen en vertrekken, vervoeren meer dan 5 miljoen passagiers en 115 miljoen kilo vracht. In mei komt het Eurovisie Songfestival voor het eerst in veertig jaar naar het land. De Nederlandse mannen doet weer mee aan het EK voetbal. Op het Binnenhof zijn politici vooral met elkaar bezig: de aanpak van het stikstofdossier dreigt de coalitie te verscheuren.

Een half jaar later heeft de onverklaarbare longontsteking uit Wuhan alleen al in Nederland ruim 6.000 mensen gedood. Dat is het officiële cijfer, uit oversterftecijfers van het CBS blijkt dat duizenden meer aan het nieuwe coronavirus stierven. Het begrotingsoverschot is omgeslagen in een tekort dit jaar van ten minste 90 miljard euro. De werkloosheid stijgt weer. Schiphol vervoerde vorige maand nog ‘maar’ 208.286 mensen, een daling van 97 procent. Het EK voetbal en het Songfestival zijn niet meer dan het topje van de berg aan uitgestelde gebeurtenissen – eindexamens, schoolreizen, bruiloften, alles moest wijken.

Van de overtuiging dat een nieuw SARS-achtig virus beteugeld kon blijven, bleef al snel weinig over. De illusie dat Nederland goed voorbereid was op een uitbraak leidde tot onderschatting van de gevolgen van het virus, blijkt uit ruim honderd gesprekken die NRC de afgelopen drie maanden voerde met tientallen betrokkenen. Politici en deskundigen maakten inschattingsfouten, institutionele barrières en bureaucratisch denken vertraagden acties om het virus in te dammen en de focus op het voorkomen van beddentekort op de intensive care leidde tot een blinde vlek voor de ramp die zich ontvouwde in verpleeghuizen.

Pas toen het virus zich al onder duizenden Nederlanders had verspreid, greep de overheid in – wakker geschud door berekeningen die een Brabantse arts-microbioloog op eigen houtje maakte. Waarschuwingen van deskundigen die de regels van het RIVM negeerden, improvisaties van rond de klok werkende ambtenaren en ziekenhuizen die een keurslijf van regels en protocollen opzij zetten, hielpen een grotere ramp voorkomen.