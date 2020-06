FNV-leden forceren uitstel stemming pensioenakkoord

De achterban van vakbond FNV wil nog niet stemmen over de uitwerking van het pensioenakkoord. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) zal zijn plannen voor een nieuw pensioensysteem daarom nog niet naar de Tweede Kamer sturen, zoals hij vrijdagmiddag had willen doen.

Vorige week kwamen het kabinet, werkgevers en drie vakbonden tot een uitwerking van hun vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Vakcentrale CNV stemde maandag in met de plannen. De kleinste vakbond, de VCP, liet vrijdag weten niet akkoord te gaan, maar de plannen ook niet te willen blokkeren.

Bij de FNV, met bijna een miljoen leden de grootste vakbond, hebben de 105 actieve leden in het ‘ledenparlement’ altijd het laatste woord. In een chaotische online ledenvergadering, weigerde een groep FNV-leden vrijdag om hierover digitaal te vergaderen. Op 4 juli wordt een nieuwe poging gedaan.

Verzet tegen ‘gokpensioen’

FNV-voorzitter Han Busker zegt dat hij had gehoopt dat er vrijdag een besluit kon worden genomen. „Maar een deel van het ledenparlement is daar nog niet aan toe. We willen dit zorgvuldig doen.”

De afgelopen maanden klonk er al verzet van een deel van de FNV-leden. Sommigen vonden dat het nieuwe pensioen te onzeker wordt en noemden het een ‘gokpensioen’ of ‘casinopensioen’. Anderen hadden betere afspraken gewild over eerder stoppen met werken voor mensen met een zwaar beroep.

Nu de pensioenhervorming voorlopig niet doorgaat, zal Koolmees waarschijnlijk ook de concessies die hij de vakbond in het vooruitzicht had gesteld niet laten doorgaan. Zo had hij een wetsvoorstel klaarliggen waarin de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. Ook zou hij met een plan komen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.