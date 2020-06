Fauda 3 is zenuwslopend, maar wordt er niet geloofwaardiger op

Wie weleens in Oost-Jeruzalem, Bethlehem, Nablus of elders op de Westelijke Jordaanoever is geweest, zal zich niet de grauwe, vieze en trieste omgeving herinneren. Toch is dat het eerste wat opvalt in het derde seizoen van Fauda. Het lijkt daar ook allemaal zo op elkaar. Of ligt het misschien aan je instellingen? Nee, het is ‘de gele filter’.

Een recent artikel op het Amerikaanse onlinemedium Matador legt uit: Amerikaanse films hebben de neiging om de gele filter toe te voegen wanneer ze landen stereotiep weergeven als verarmd, vervuild of oorlogsgebieden (of alle drie). Die strogele kleur is traditioneel te zien in actiefilms en -scènes die zich in Mexico afspelen (witte spierbundel ontmantelt drugskartel of zo). Maar in een Israëlische serie over de Palestijnse gebieden werkt het ook prima.

Onder leiding van de heldhaftige Doron Kabilio (Lior Raz) infiltreert de contraterrorisme-eenheid van het Israëlische leger, net als in de twee voorgaande series, de Palestijnse samenleving. Doron doet zich al geruime tijd voor als de boksleraar van Bashar, een jongeman met de uitstraling en overtuigingskracht van een knaagdier in het nauw. Via Bashar probeert Doron diens neef, een echte slechterik, te pakken te krijgen. Dat plan mislukt en alle ellende die hierop volgt brengt Doron en zijn team uiteindelijk naar Gaza – het door Hamas bestuurde en door Israël en Egypte afgesloten strookje land met twee miljoen inwoners.

Absurde premisse

De politieke context van het Israëlisch-Palestijnse conflict en de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden raakt in deze afleveringen zo ver op de achtergrond dat hij eigenlijk irrelevant is geworden. Dit seizoen is Fauda gewoon een klassieke actieserie, met veel geweld en ongeloofwaardigheden. Enerzijds zijn die inherent aan het genre – natuurlijk raakt de held steeds nét niet dodelijk gewond, al heeft hij de volledige gewapende tak van Hamas tegenover zich, en natúúrlijk kan hij eindeloos vaak die undercoveracties blijven uitvoeren zonder ooit door een Palestijn herkend te worden. Anderzijds raken die ongeloofwaardigheden ook aan de absurde premisse die ten grondslag ligt aan dit seizoen: Joodse Israëliërs komen, oorlogen daargelaten, niet in Gaza, en militaire undercoveroperaties zijn zeer uitzonderlijk. De Israëlische makers van de serie zijn zo onbekend met het dagelijks leven in Gaza dat een foutje er gemakkelijk in sluipt.

Fauda blijft een zenuwslopende en goedgemaakte serie, maar is sinds het eerste seizoen wel van karakter veranderd. Wie geïnteresseerd is in de context van het Israëlisch-Palestijns conflict of een afgewogen narratief verwacht, kan seizoen drie laten voor wat het is. Maar als je gaat voor achtervolgingen, ontploffingen en de gele filter, dan moet je dit zien.

Seizoen drie van Fauda is nu te zien op Netflix. ●●●●●