In het weekend ging ik eindelijk weer een biertje drinken op een terras. De volgende dag kwam ik erachter dat ik mijn tas daar vergeten was. Ik begaf mij naar het café om te vragen of zij iets gevonden hadden. Zowaar hadden ze de tas gevonden. Sleutels, portemonnee en andere eigendommen zaten er nog in. Ik natuurlijk blij met het terugvinden en de goedheid van mijn medemens. Een paar uur later, op het station, zocht ik naar mijn mondkapjes in diezelfde tas. Deze waren echter verdwenen.

Stuur uw ikje (een anekdote of ervaring in maximaal 120 woorden) naar ik@nrc.nl