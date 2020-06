Na voetbal is <em>lucha libre</em> (worstelen) de favoriete sport in Mexico. Nu sportscholen en sportarena’s gesloten zijn en er geen wedstrijden mogen worden gehouden in verband met de corona-uitbraak, zitten de worstelaars, die per wedstrijd of optreden betaald worden, zonder inkomsten. Met als gevolg dat velen van hen, net als anderen in het informele circuit, problemen hebben rond te komen of aan eten te komen. De Mexicaanse worstelbond zette een voedseluitdeelpunt op waar worstelaars, zoals deze twee, een voedselpakket kunnen ophalen.

Foto Jorge Nunez/ EPA