De symbolen van het antikoloniale verzet

Mijn dochter was tien toen ze, op 10 januari 2013 tijdens een ceremonie in Paramaribo, de onthulling meemaakte van het borstbeeld van Suriname’s eerste vakbondsleider Louis Doedel. Kort ervoor had ik mijn kinderen het verhaal van onze oudoom voor het eerst verteld. Doedel kwam in de jaren dertig op voor de rechten van arbeiders in Suriname. Hij organiseerde massaprotesten, richtte de eerste vakbond van het land op en verzette zich tegen het koloniale regime.

De toenmalige Nederlandse gouverneur in Suriname, Johannes Kielstra, liet Doedel arresteren, ‘gek’ verklaren en opsluiten in Wolfenbuttel, een beruchte inrichting waar tegenstanders van het Nederlandse regime vaker ‘ter observatie’ naartoe werden gestuurd. Doedel werd hier 43 jaar lang opgesloten en zat dus langer vast dan Nelson Mandela.

Pas in 1980 – Suriname was vijf jaar onafhankelijk van Nederland – werd Doedel ‘herontdekt’. Het was de onlangs overleden Surinaamse oud-parlementsvoorzitter Emile Wijntuin die hem opspoorde. „Hij was er erg slecht aan toe en sterk vermagerd. Ik kon nauwelijks een gesprek met hem voeren. Ik ben geschrokken van het onrecht dat hem door de Hollanders is aangedaan”, vertelde Wijntuin in eerdere gesprekken.

Lees ook dit stuk van Nina Jurna: Mijn Surinaamse oudoom is nu een straatnaam

De onthulling van het borstbeeld van mijn oudoom, 33 jaar na zijn overlijden in 1980, maakte grote indruk, ook op mijn dochter. „Ik ben trots dat ik familie van hem ben”, zei ze blozend voor de camera van het Surinaamse jeugdjournaal.

Zo kreeg Doedel alsnog een tastbare erkenning voor zijn strijd, hoewel hij door de Surinamers al lange tijd als een van hun ‘grote zonen’ werd gezien.

In zijn gevecht stond Doedel niet alleen. In heel Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, waar de erfenis van eeuwenlange genocide, uitbuiting, slavernij en kolonialisme nog levendig aanwezig is, is vanaf het begin van de kolonisatie verzet geboden. De afschaffing van de slavernij – in de voormalige Nederlandse koloniën op 1 juli 1863 – was het resultaat van vele slavenopstanden en de onophoudelijke strijd van inheemsen en tot slaaf gemaakte Afrikanen tegen de overheersers.

Vrijwel alle landen en eilanden hebben hun lokale vrijheidsstrijders, vrouwen en mannen. Hun geschiedenis is indrukwekkend en aangrijpend. Ook van hen zijn standbeelden gemaakt en in de publieke ruimte geplaatst. Komt er, nu wereldwijd mensen demonstreren tegen racisme, en de symbolen van koloniale overheersing van hun sokkel worden gerukt, ook in het westen ruimte voor het verhaal van deze strijders?