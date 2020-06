De keerzijde van protest in Nederland

Maar het gaat Van Dam niet primair om die discrepantie, zegt hij. „Het gaat me om het persoonlijke. Mensen zijn enorm creatief. Zo zag ik eens een demonstrant die een protestbord had gemaakt van een skateboard. Of van een schilderij. Mensen proberen ook steeds vaker op te vallen met een afwijkende vorm, bijvoorbeeld een héél klein bordje.” Bij de meeste demonstraties is aan de achterkant van de borden niet te zien waarover die gaat: het klimaat, racisme, 5G of de lockdown.



Je ziet ook niet of de demonstranten links of rechts zijn, voor of tegen. Maar over het algemeen vinden demonstranten het niet leuk om van achter gefotografeerd te worden. Als ze Van Dam betrappen, draaien ze snel hun bord om.