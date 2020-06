Meer dan miljoen bevestigde besmettingen in Brazilië

Brazilië is het tweede land ter wereld waar meer dan een miljoen coronabesmettingen zijn gemeld. Vrijdag maakten de autoriteiten bekend dat er 54.771 nieuwe gevallen zijn vastgesteld, waarmee het totaal nu op 1.032.913 staat. Het totale aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is opgelopen tot 48.954.

Op een begraafplaats in São Paolo worden oude graven heropend om ruimte te maken voor nieuwe coronadoden. Foto Sebastiao Moreira/EPA

Alleen in de Verenigde Staten zijn meer besmettingen vastgesteld. Daar zijn volgens de Johns Hopkins University ruim 2,2 miljoen mensen positief getest en bijna 120.00 sterfgevallen geregistreerd

Professor Alexandre Naime Barbosa van de staatsuniversiteit van São Paulo zegt tegen persbureau Reuters dat er in Brazilië waarschijnlijk veel meer besmettingen zijn dan officieel is vastgesteld. „Dat getal van een miljoen is veel minder dan het daadwerkelijke aantal mensen dat is geïnfecteerd, omdat er sprake is van een onderrapportage van een factor van vijf tot tien. Het echte aantal is hoogstwaarschijnlijk minstens drie miljoen en zou zelfs wel eens op tien miljoen kunnen staan.”

President Jair Bolsonaro krijgt veel kritiek op zijn aanpak van de crisis. Hij is het oneens met de lockdowns die veel gouverneurs hebben ingesteld, wuift de ernst van het virus steevast weg en doet niet aan 'social distancing'. Ook heeft Brazilië sinds april geen minister van Gezondheid meer, nadat er twee zijn vertrokken na conflicten met Bolsonaro, die vaak de „Tropische Trump” wordt genoemd.

Het virus is door rijke toeristen meegenomen vanuit Europa naar grote steden in het zuidoosten als São Paolo en Rio de Janeiro en heeft zich vervolgens over vrijwel het hele 210 miljoen inwoners tellende land verspreid.