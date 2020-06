Recordaantal besmettingen in tien Amerikaanse staten

Twee dagen voordat de Amerikaanse president Trump zijn eerste campagnebijeenkomst in maanden houdt, heeft hij gezegd dat de mogelijkheid bestaat dat aanwezigen bij het evenement het coronavirus kunnen krijgen tijdens de rally. In een interview met de Wall Street Journal zei de president dat het om “een heel klein percentage” gaat.

Trump houdt het evenement in Tulsa in de staat Oklahoma. In die staat stijgen de coronagevallen de afgelopen week harder dan in de weken ervoor, met name in de provincie waar de bijeenkomst gepland staat. Volgens CNN worden er rond de 100.000 mensen verwacht bij het evenement, hoewel er 20.000 mensen in het stadion in Tulsa passen.

Iedereen die het stadion binnenkomt, ontvangt een gezichtsmasker, hoewel het dragen van het masker niet verplicht is bij het evenement. De sociale afstandsmaatregelen die worden aanbevolen door Amerikaanse gezondheidsautoriteiten zullen waarschijnlijk niet in acht worden genomen, zeggen campagnemedewerkers van Trump tegen CNN.

Ook in andere staten in de VS stijgt het aantal besmettingen nog steeds hard. In tien staten werd er deze week een recordaantal nieuwe besmettingen door het coronavirus geregistreerd. In Alabama, Arizona, California, Florida, Nevada, North Carolina, Oklahoma, Oregon, South Carolina en Texas werden de records volgens de John Hopkins University geregistreerd.

Gezondheidsexperts melden dat het volgende epicentrum in het land in de staat Florida zou kunnen liggen. Daar is het aantal gevallen de afgelopen dagen explosief gestegen. Op donderdag kwamen er meer dan drieduizend nieuwe gevallen bij, wat de grootste stijging sinds het begin van de uitbraak betekent. In Florida zijn nu 86.000 geregistreerde gevallen.