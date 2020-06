Corona: dé reconstructie

In de zestien weken waarin corona zich verspreidde door Nederland leek het lang alsof niet de politiek, maar de ziekte de regie had.

Vanaf midden maart veegden Mark Lievisse Adriaanse en Derk Stokmans hun agenda leeg om zich nog maar met één ding bezig te houden: een reconstructie van hoe de epidemie zich in Nederland ontwikkelde en hoe daar bestuurlijk op werd gereageerd. In deze Haagse Zaken hoor je over hoe ze journalistiek te werk zijn gegaan en wat in grote lijnen het belangrijkste is waar ze achter zijn gekomen.

