Bedevaartbus van Into the Wild weg uit het wild

De bus waar de avonturier Christopher McCandless in 1992 in Alaska overleed is met een helikopter weggevlogen naar een onbekende plek. De stadsbus met nummer 142 werd beroemd door de filmhit Into the Wild (2007), die het verhaal van McCandless vertelt. Elk jaar probeerden honderden reizigers de bus te bereiken, waardoor de hulpdiensten kostbare reddingsacties moesten uitvoeren voor slecht voorbereide toeristen die in de problemen kwamen, aldus persbureau Reuters.

Meerdere mensen hebben het leven gelaten tijdens een tocht naar de ‘Magic Bus’. Afgelopen jaar kwam een 24-jarige vrouw uit Wit-Rusland om nadat ze op een touwbrug over de rivier de Teklanika haar grip had verloren. Het was diezelfde rivier die ervoor zorgde dat McCandless bij de bus vast kwam te zitten en uiteindelijk verhongerde, verzwakt door het eten van giftige planten.

Familieleden van de omgekomen reizigers vroegen de lokale autoriteiten in februari nog een voetgangersbrug te bouwen over de Teklanika. Maar de autoriteiten voelden daar weinig voor omdat dat de indruk kon wekken dat de tocht verder niet gevaarlijk is.

„We moedigen mensen aan veilig te genieten van de wilde gebieden van Alaska, en we snappen dat de bus tot de verbeelding spreekt”, zegt Corri Feige, Alaska’s commissaris van natuurlijke hulpbronnen tegen het persbureau. „Maar dit is een verlaten en versleten voertuig waardoor gevaarlijke en kostbare reddingsinspanningen nodig waren. Wat nog belangrijker is, het kostte sommige bezoekers hun leven.”

King of the Road

De film Into the Wild is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1996, dat Jon Krakauer schreef op basis van dagboekaantekeningen van McCandless. De zelfverklaarde „extremist” en „King of the Road” wilde breken met de oppervlakkigheid van het moderne leven en wilde spirituele revolutie bereiken door alleen in de natuur te leven. Zonder kaart of goede voorbereiding trok hij uiteindelijk de wildernis in. Voor sommigen blijft de romantische eenzaamheid een aantrekkelijke filosofie: de EO tipte de film afgelopen maand nog als „quarantaineklassieker”. Anderen dient het als groot voorbeeld: dit jaar moesten de hulpdiensten een Braziliaan en vijf Italianen redden die vast waren komen te zitten in het gebied.

De stadsbus werd in 1946 in het gebied achtergelaten en diende decennialang als provisorisch onderkomen voor werklieden, jagers en reizigers. Het is nog niet bekend wat er precies met de bus gaat gebeuren maar mogelijk wordt hij op een veiliger plek tentoongesteld. De burgemeester van het gebied noemt het „een opluchting” dat de Magic Bus is afgevoerd, meldt Reuters. Voor de filmopnamen was trouwens een replica gemaakt van de bus. Die is al enige tijd veilig te bezoeken bij een bierbrouwerij in de plaats Healy in het Denali National Park in Alaska.

Bekijk beelden van de operatie: