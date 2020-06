Australië sinds maanden doelwit van cyberaanvallen

Australië wordt al een aantal maanden getroffen door cyberaanvallen. Dit maakte premier Scott Morrison vrijdagochtend (Australische tijd) bekend tijdens een persconferentie in Canberra. De aanvallen zijn gericht op cruciale sectoren als de overheid, industrie, zorg en onderwijs.

De cyberaanvallen zouden nog geen grote datalekken hebben veroorzaakt. De reden dat de Australische regering het nieuws naar buiten brengt, is om de burgers te informeren. De baas van een belangrijke cybersecurity-instantie in Australië, Rachael Falk, zegt tegen nieuwszender ABC dat instanties, bedrijven en burgers maatregelen moeten treffen om hun gegevens te beschermen of veilig te stellen.

Op geruchten dat China achter deze aanval zou zitten, wilde premier Morrison niet ingaan. Wel kon hij „met vertrouwen” bevestigen, op basis van informatie van technische adviseurs van zijn regering, dat de acties zo verfijnd zijn dat er een groep of persoon achter de aanval moet zitten die in opdracht van een land werkt. „En er zijn niet er niet veel die dit kunnen,” aldus Morrison.

Bronnen binnen de Australische regering zouden hebben gemeld dat de aanvallen gelijkenis vertonen met die op het computersysteem van het Australische parlement in februari 2019. Die aanval werd door de veiligheidsdiensten toegeschreven aan China.