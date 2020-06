Al vroeg alarm over tekort aan bescherming bij verpleeghuizen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is vanaf het begin van de coronacrisis herhaaldelijk gewaarschuwd voor problemen in de verpleeghuizen. Met name voor de oplopende tekorten aan beschermingsmiddelen als mondkapjes hebben zorgbestuurders met toenemende urgentie aandacht gevraagd. Toch bleven die tekorten lange tijd bestaan.

Dat blijkt uit interne documenten en communicatie tussen het ministerie en zorgkoepels uit de ouderen-, gehandicapten- en thuiszorg, in handen van NRC. In de verpleeghuizen vielen tot nu toe ruim 2.700 vastgestelde coronadoden, iets minder dan de helft van alle geregistreerde doden, blijkt uit cijfers van het RIVM. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat veel overledenen niet getest zijn op corona. Het kabinet sloot pas op 20 maart de deuren van de verpleeghuizen voor bezoekers in de hoop het virus buiten de deur te houden. Toch raakten veel bewoners besmet. Het onvoldoende beschermd werken van personeel wordt gezien als een van de mogelijke oorzaken.

Waarschuwingen over tekorten

Nadat VWS waarschuwingen hadden gekregen over tekorten, stuurde het op 26 februari een ‘informatiesheet’ rond. Toen was er nog geen vastgestelde coronabesmetting in Nederland, maar lukte het zorgorganisaties al steeds minder om voldoende mondkapjes, schorten en handschoenen te bestellen. VWS riep op 4 maart een „spoedoverleg” bijeen omdat er „veel signalen van zorginstellingen over mogelijke tekorten” waren. „De druk bij sommige zorg is inmiddels hoog en zal alleen maar toenemen.” Maar VWS riep zorgaanbieders op vooral eerst elkaar te helpen. Als dat niet lukte konden ze terecht bij de regionale organisaties voor acute zorg (ROAZ’en). Een betrokkene uit de zorgkoepels mailde terug: „De verantwoordelijkheid voor het delen van het beschikbare materiaal wordt bij de zorgorganisaties zelf neergelegd. Het gaat om het verdelen van schaarste, dus dat kan lastig zijn. Kan VWS of het ROAZ hier niet meer de regie-rol oppakken?”

De ROAZ’en hadden een centrale rol in de verdeling van de middelen, maar daar waren veel langdurige zorginstellingen niet bij aangesloten, en ziekenhuizen kregen bij de verdeling prioriteit – problemen waarvoor de sector ook herhaaldelijk waarschuwde. Pas half april stelde VWS een nieuw verdeelmodel vast waarbij verpleeghuizen een groter deel van de middelen kregen.

Centrale inkoop

VWS probeerde vanaf 6 maart de regie te grijpen door centraal beschermingsmiddelen in te gaan kopen. Het duurde twee weken tot dat een eerste grote levering opleverde.

Toen had oud-minister Henk Kamp, nu voorzitter van ouderenzorgkoepel Actiz, al gewaarschuwd dat door het gebrek aan beschermingsmiddelen „de continuïteit van de ouderenzorg” in gevaar dreigde te komen. Op 16 maart schreef hij aan het ministerie dat dat zou leiden tot veel ziekenhuisopnames van ouderen, terwijl de ziekenhuiscapaciteit toch al onder druk stond. Het is de concreetste waarschuwing over de gevolgen van de tekorten.

Ook in een dagelijks overleg met het ministerie vroegen zorgbestuurders vaak aandacht voor de tekorten én vroegen ze om een richtlijn voor werken zonder beschermingsmiddelen. Ook drongen ze aan op een ruimer testbeleid van personeel buiten de ziekenhuizen. Bestuurders vonden dat duidelijkheid daarover te lang uitbleef. Dat machteloze gevoel van de ouderenzorg culmineerde in een mail van Actiz-directeur Wouter van Soest op 26 maart aan de deelnemers van het overleg. Door de onveilige werksituatie dreigde personeel van verpleeghuizen „en masse” het werk neer te leggen. De volgende dag reageerde een betrokken ambtenaar dat het ministerie de urgentie wel degelijk had en dat ambtenaren eveneens gefrustreerd waren „dat de dingen die je wilt bereiken niet meteen kunnen worden gerealiseerd”.

Reactie VWS ‘Actie ondernomen’ „Toen het virus over de wereld raasde was er sprake van een stagnerend aanbod, grenzen die dicht gingen en een vraag die ruim 60 keer hoger was dan normaal. Het is dus logisch dat die schaarste zich bij iedereen manifesteerde. Indien VWS concrete signalen ontving vanuit de koepels of vanuit verpleeghuizen van tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen, dan is daarop actie ondernomen en in contact met de betreffende ROAZ gezorgd dat (dreigende) tekorten zo goed mogelijk werden aangepakt.” Vanwege de schaarste aan beschermingsmiddelen heeft het ministerie vanaf „vanaf januari de situatie in Nederland actief gemonitord.” Eind januari waren er volgens VWS „geen signalen van tekorten”. In februari konden problemen met leveringen bij „een enkele zorginstelling” worden opgelost. VWS wijst erop dat er vanaf 20 maart een RIVM-richtlijn was voor gebruik va persoonlijke beschermingsmiddelen buiten ziekenhuizen. Lees hieronder de volledige reactie van VWS: „Er was in januari sprake van een mondiale schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen. VWS heeft daarom vanaf januari de situatie in Nederland actief gemonitord. „Vanaf het begin is overlegd met de brancheorganisaties van fabrikanten van medische hulpmiddelen en is gekeken welke acties nodig waren. In de beginperiode kochten zorgorganisaties nog zelf persoonlijke beschermingsmiddelen in via de reguliere kanalen. Zodra er signalen waren van dreigende tekorten is VWS bijgesprongen bij de inkoop. Ook heeft VWS via de ROAZ’en en directeuren publieke gezondheid aangegeven dat bij dreigende tekorten een onderlinge verdeling gemaakt kan worden in de regio. „De beschikbaarheid van PBM is eind januari geïnventariseerd bij de ziekenhuizen (via de NFU/NVZ) en bij de brancheverenigingen van de hulpmiddelenfabrikanten/leveranciers (Nefemed, FME, FHI). Zij leveren persoonlijke beschermingsmiddelen aan zowel de curatieve als langdurige zorg. Uit deze inventarisatie kwam naar voren dat er op dat moment geen signalen waren van tekorten. „De NFU ontving vanaf 31 januari de eerste signalen van mogelijke backorders (vertraagde/uitgestelde leveringen). Bij de leden van de NFU was op dat moment nog voldoende voorraad. Overige brancheverenigingen van leveranciers en ziekenhuizen herkenden deze signalen van leveringsproblemen vanuit hun achterban niet. In de maand februari is van een enkele zorginstelling een concreet signaal ontvangen over beperkte leveringen, dat na contact met de betreffende branchevereniging en fabrikant gericht opgelost kon worden. „Op 3 maart heeft het ministerie een factsheet rond gestuurd aan de koepels van de cure- en care-sectoren over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierbij is aangegeven dat zorgaanbieders zich kunnen melden bij de ROAZ of Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van de GGD in de betreffende regio. De ROAZ of DPG maakt een onderlinge verdeling op basis van behoefte. „Op 4 maart spreken VWS en de branche-organisaties FME, FHI en Nefemed, inkopers van ziekenhuizen, GGD GHOR/ROAZ-en af dat zorginstellingen die te maken krijgen met het coronavirus en niet aangesloten zijn bij de ROAZ-structuur zich kunnen melden bij de ROAZ. Zij krijgen dan zo spoedig mogelijk, meestal binnen enkele uren beschermingsmiddelen geleverd. Een deel van de PBM was ook toen al beschikbaar voor de langdurige zorg. „Vanaf 6 maart heeft VWS de regionale inkopers met de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen geholpen. Samen met NFU, LNAZ en GGD-GHOR werd de inkoop centraal gecoördineerd (kamerbrieven 2, 10 en 17 maart) Dit is geformuleerd met de oprichting van het LCH op 23 maart. Vanaf de start leverde het LCH PBM aan zowel curatieve als langdurige zorg. Een verdeling op basis van besmettingsrisico, binnen en buiten het ziekenhuis, is op 11 april vastgesteld. Daaraan voorafgaand (week 13 en week 14) ging overigens al 50 procent van de chirurgische mondneusmaskers naar de langdurige zorg. „Het is belangrijk om hier de context te schetsen: er was sprake van een explosief stijgende vraag toen het virus over de wereld raasde. Er was toen sprake van een stagnerend aanbod, grenzen die dicht gingen en een vraag die ruim 60 keer hoger was dan normaal. Het is dus logisch dat die schaarste zich bij iedereen manifesteerde. Indien VWS concrete signalen ontving vanuit de koepels of vanuit verpleeghuizen van tekorten aan PBM, dan is daarop actie ondernomen en in contact met de betreffende ROAZ gezorgd dat (dreigende) tekorten zo goed mogelijk werden aangepakt. „Ook heeft VWS steeds aangegeven dat het van belang is om te werken volgens de richtlijnen van het RIVM wat betreft gepast gebruik van PBM, gegeven de schaarste. In aanvulling hierop heeft op 20 maart het RIVM algemene uitgangspunten voor gebruik van PBM buiten ziekenhuizen gepubliceerd. Hierin is voor zorgverleners aangegeven in welke situaties gebruik van PBM nodig is en in welke situatie dit niet nodig is. Voor gebruik binnen ziekenhuizen zijn dergelijke uitgangspunten altijd al beschikbaar.”

