Hoe ouders hun kinderen voorbereiden op racisme

Arnold Lubbers (38), vader van Afarens Lisander (3)

‘Wat gebeurt er wanneer hij niet meer schattig is?’

‘Papa, mama, kijk, die is bruin!” Als de driejarige Afarens Lisander Lubbers met zijn ouders in de straten van de Rotterdamse buurt Delfshaven fietst, herkent hij kinderen die op hem lijken: toevallig net zij die net als hij een zwarte en een witte ouder hebben. Een jaar geleden begon de jongen uit zichzelf verschillende huidskleuren te herkennen en aan te duiden: hijzelf is donkerder dan papa, lichter dan mama. „Zijn gemengde achtergrond zorgt ervoor dat hij de wereld meemaakt op een manier die voor ons allebei onbekend is”, vertelt vader Arnold Lubbers (38).

„Nu is hij nog klein en schattig. Hij maakt nog geen racisme mee. Nou ja, mensen in het ov raken soms zijn haar ongevraagd aan. Het lukt me niet altijd om hun hand tegen te houden.” Maar Afarens wordt ouder. „Wat gebeurt er wanneer de wereld hem niet meer schattig vindt? Als ze zijn opgewektheid bestempelen als ‘agressiviteit’ en ze hem ‘gevaarlijk’ beginnen te vinden, zoals zo vaak gebeurt met zwarte jongens? Of als hij straks naar de basisschool gaat, en ze vieren Sinterklaas, met Zwarte Piet? En als hij later een huis wil huren, maakt hij dan meer kans als ik meekom naar de bezichtiging?”

Arnold Lubbers (38) met zoon Afarens Lisander (3) Foto Andreas Terlaak

Aan de ontbijttafel kijkt Afarens naar een filmpje over monstertrucks op YouTube. Zijn vader serveert thee in koffiemokken waarop tekeningen van bekende zwarte mensen afgedrukt zijn: zangeres Lizzo, acteur Idris Elba, zangeres Solange. Afarens eet zijn boterhammen op en vraagt of hij op de schoot van zijn vader mag zitten. Hij vertelt opgewekt over de monstertrucks. Zijn vader wijst naar de witte mensen op het computerscherm en vraagt: „Afa, welke huidskleur hebben ze?” Hij vindt het belangrijk zijn zoon nu al de juiste politieke benamingen van huidskleuren mee te geven. „We leggen hem alles uit als het ter sprake komt, zoals toen hij zelf over huidskleuren of Zwarte Piet begon. We willen hem alle tools geven om zijn positie in de maatschappij te begrijpen.”

Die tools zijn letterlijk door hun huis heen verspreid. In iedere hoek van de woonkamer zijn er boeken, velen geschreven door zwarte mensen: Kindred van de Afro-Amerikaanse Octavia E. Butler, White Innocence: Paradoxes of Colonialism and Race van de Surinaams-Nederlandse Gloria Wekker. Boeken die nu door de ouders worden gelezen, maar klaarstaan voor hun kind. Op een laag tafeltje, waar de kleine Afa aan kan, liggen kinderboeken waar voornamelijk diertjes of zwarte kindjes zijn afgebeeld. Dick Bruna’s Het feestje van Nijntje tref je er in het Sranan Tongo, dat in Suriname gesproken wordt: a fesa fu miffy. Aan de muren hangen schilderijen van zwarte makers. Eén ervan, gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar AiRich, beeldt een zwarte vrouw uit met een hoge staart uit gevlochten afrohaar.

„Afa, wie is dat?”

„Mama.”

„Waarom is dat mama?”

„Haar haar.”

Zijn papa glimlacht. „Dat de vrouw ook maar een klein beetje op zijn mama lijkt, is voor hem genoeg om herkenning te vinden.”

De schilderijen, de boeken, de poppen, de Black Panther-strips, de koffiemokken met bekende zwarte mensen: ze zijn allemaal mede bedoeld om Afa voor te bereiden op de toekomst.

Arnold Lubbers heeft nooit te maken met racistische incidenten, maar zijn partner Loraine Maite (35) maakt die al heel haar leven mee. Soms geloven mensen niet dat ze de moeder van Afarens is. „Bent u de oppas?” Lubbers is afkomstig uit een dorp in Groningen en werd pas rond zijn zestiende bewust van racisme, door zijn liefde voor reggaemuziek. Reggae bracht hem elf jaar geleden ook samen met Maite. „Ik heb me veel ingelezen over racisme, ik ben er al lang bewust mee bezig. Ik was voorbereid op de, op zijn zachtst uitgedrukt, struikelblokken die ons te wachten stonden bij het opvoeden van een zwart kind. Maar als witte man is het anders om plots iedere dag alert te moeten zijn, voor het geval dat je kind racistisch wordt bejegend. Ik kan hem niet tegen alles beschermen, maar ik kan hem zo goed mogelijk bewapenen.”

Zo weet Afarens nu al dat hij voorzichtig moet zijn met de politie. „Ze zijn niet aardig tegen iedereen”, verklaart hij terwijl hij buiten speelt met zijn mini-monstertrucks. Voor Afarens is het leven nu nog simpel, gevuld met zonnige pleintjes, leuke vriendjes, versleten monstertrucks, zorgzame ouders. Maar als papa vraagt: „Afa, en wat zeg je als je de politie ziet?”, antwoordt het jongetje: „Black Lives Matter!”