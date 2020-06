VS schorten onderhandelingen digitaks op

De Verenigde Staten schorten de onderhandelingen met Europa op over de nieuwe mondiale belasting op grote techbedrijven. Dat schrijft minister van Financiën Steven Mnuchin in een brief aan vier van zijn Europese evenknieën, meldt Financial Times donderdag. Ook dreigen de VS met sancties als Europa toch doorgaat met de nieuwe belastingplannen.

In de brief aan Frankrijk, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk schrijft Mnuchin dat gesprekken over de digitaks in een impasse waren geraakt. Ook dreigt hij met „passende maatregelen” als landen er toch voor kiezen een dergelijke belasting in te voeren. Wel houdt hij de deur op een kier: hij wil de gesprekken mogelijk later dit jaar hervatten.

De discussie over digitaks loopt al lange tijd. Europese landen zijn voornemens nieuwe belastingen te heffen op techreuzen als Apple, Facebook en Google. Volgens de huidige regeling betalen de multinationals alleen belasting in landen waar ze gevestigd zijn of waar ze intellectueel eigendom hebben ondergebracht.

Europese diplomaten hebben volgens Financial Times laten weten later met een gezamenlijke reactie te komen.