Vermogen zonnepanelen bij bedrijven voor het eerst groter dan bij woningen

De capaciteit van zonnepanelen die staan opgesteld bij bedrijven was vorig jaar voor het eerst groter dan bij woningen. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2019. In totaal nam de hoeveelheid zonnestroom die in Nederland kan worden opgewekt vorig jaar toe met 49 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Bij bedrijven groeide het vermogen harder dan bij particulieren, met 59 procent tot 3.637 megawatt. Bij particulieren groeide het vermogen met 39 procent, tot 3.237 megawatt. De gemeente Midden-Groningen kent de grootste stijging. Dat komt omdat in december daar het grootste zonnepark van Nederland in gebruik werd genomen. Hiermee wordt in Midden-Groningen de meeste zonnestroom opgewekt van alle gemeenten.

Op daken van woningen in de gemeente Utrecht stond vorig jaar de meeste capaciteit opgesteld, gevolgd door woningen in Groningen en Eindhoven. Ook in Amsterdam, Apeldoorn, Amersfoort, Almere en Nijmegen nam het vermogen fors toe, met meer dan 9 megawatt. Vorig jaar werd 18 procent van de elektriciteit duurzaam opgewekt. Bijna een kwart hiervan was zonnestroom.