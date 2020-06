Vakantieparken Roompot in Amerikaanse handen

Roompot Vakanties komt in Amerikaanse handen. Durfinvesteerder KKR neemt het Nederlandse bedrijf over van het Franse PAI, dat Roompot sinds 2016 in eigendom had. Financiële details over de donderdagochtend aangekondigde deal zijn niet bekendgemaakt.

Roompot bezit 33 vakantieparken in Nederland, Duitsland en België en verzorgt de exploitatie van honderd andere parken. Het bedrijf ontvangt jaarlijks drie miljoen gasten, en boekte in 2018 een omzet van 400 miljoen euro. Roompot stond al enige tijd in de etalage. Zo berichtte het FD eind vorig jaar dat PAI de investering wilde afstoten. De verkoopprijs zou toen 1 miljard euro zijn geweest.

De uitbater van vakantieparken wisselt daarmee al voor de derde keer in negen jaar tijd van eigenaar. Met KKR wil Roompot internationaal verder gaan uitbreiden, zo laat directeur Jurgen van Cutsem in een verklaring weten. KKR voegde daaraan toe dat het bedrijf met de aankoop van de vakantieparken een investering „voor de lange termijn” heeft gedaan.

KKR deed al vele Nederlandse overnames

KKR is allesbehalve een onbekende op de Nederlandse markt. De private-equitypartij investeert wereldwijd in zo’n honderd bedrijven die tezamen in 2019 een jaaromzet van 4,2 miljard dollar (3,7 miljard euro) behaalden. Onder meer het Nederlandse softwarebedrijf Exact, parkeergarage-uitbater Q Park en de margarinedivisie van Unilever werden de afgelopen jaren door KKR aangekocht. OOok was het bedrijf enige tijd eigenaar van de in 2016 failliet gegane warenhuisketen V&D.