Nieuwe bestuurders voor kunstbeurs Tefaf

Kunsthandelaar Hidde van Seggelen is met onmiddellijke ingang benoemd tot voorzitter van het Executive Committee van TEFAF, het uitvoerend comité van de beursorganisatie die in Maastricht en New York jaarlijkse prestigieuze kunst- en antiekbeurzen houdt. Dat maakte de organisatie woensdag met een persbericht bekend.

Van Seggelen volgt Nanne Dekking op. De in New York wonende ondernemer die bijna drie jaar geleden aantrad, heeft per direct het bestuur verlaten. Dekking bekleedde een dubbelfunctie bij TEFAF: hij was tegelijk voorzitter van het Executive Committee als voorzitter van de Board of Trustees. Wie de raad van toezicht, het hoogste orgaan, gaat leiden is nog niet bekend.

Bij de beursorganisatie rommelt het intern al een tijdje. Een conflict met de Amerikaanse mede-eigenaren van de twee New Yorkse beurzen kostte de organisatie veel geld. De beursdirecteur die de afgelopen jaren de nodige veranderingen uitvoerde, vertrok dit voorjaar. En een grote groep vaste deelnemers aan de beurzen is ontevreden over de koers en pleitte onlangs bij het bestuur voor meer transparantie en een online-platform.

Gelijk met de benoeming heeft de beursorganisatie vijf nieuwe leden van de raad van toezicht benoemd. Opvallend is dat het traditionele mannenbolwerk een meer feminiene kant lijkt te krijgen. Onder de nieuwbenoemde bestuurders zijn vier vrouwen: Alessandra di Castro, Laura Kugel, Catherine Walsh, Vanessa Wildenstein. De 21 leden tellende raad telt nu vijf vrouwen.

Complexe tijd

Hidde van Seggelen (Utrecht, 1972) is al een aantal jaren bestuurder bij TEFAF, even was hij de jongste board member. Hij leidt in Hamburg een galerie in hedendaagse kunst, na eerder in Londen actief te zijn geweest. Voor het eerst wordt het uitvoerend comité van de beurs, een groep van zeven samengesteld uit de raad van toezicht, geleid door een handelaar in hedendaagse kunst. Op de TEFAF-beurzen staan vooral handelaren in oude en meesters en antiek.

Vanuit Hamburg zegt Van Seggelen dat het voor kunsthandelaren en galeriehouders een complexe tijd is. Zijn eerste taak als voorzitter, voegt hij daar aan toe, is zorgen „voor een goede structuur” bij de beursorganisatie.

De opgestapte bestuursvoorzitter Nanne Dekking zei onlangs in NRC dat de organisatie van de eerstkomende drie Tefaf-beurzen in New York (november en mei volgend jaar) en Maastricht (maart) stil ligt zolang er geen coronavaccin is. Doorgaan met het voorbereiden van deze evenementen alsof er geen corona bestaat noemde hij „zelfmoord”. Om te overleven, zei Dekking, was de beursorganisatie net als andere bedrijven bezig om zoveel mogelijk te bezuinigen.